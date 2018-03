5 anillos lujosos de diamantes para mujeres que consigues en Amazon

¡Porque te lo mereces!

Dicen que “Diamonds are the girl’s best friend” y muchas desean este tipo de joyería. Si te encuentras soltera y/o tienes pareja pero aún no te han dado el anhelado anillo, aquí te presentamos 5 anillos bellísimos y más accesibles que te puedes regalar a tí misma. Porque no se necesita una excusa para celebrar el amor más importante en tu vida: el amor propio. Así que como diría Beyoncé “PUT A RING ON IT”.

Si te inspiró la película “Sex and the City” y el anillo de diamante negro en ella, aquí está un anillo muy similar. Es en oro negro de 10 kilates, con diamante real, y está disponible en varios tamaños.

Esta pieza es muy bella para combinar con un atuendo para una salida de noche a un restaurante elegante y/o evento. Este exquisito anillo tiene una piedra preciosa de amatista ovalada de 10 mm. Elaborado en oro amarillo de 14 quilates junto con 38 diamantes blancos de corte redondo de 1 mm que crean un diseño clásico y brillante.

Si eres de las que toma su responsabilidad humanitaria acerca del conflicto de los diamantes en serio, aquí tienes esta opción que cumple con los requisitos. En adición, el anillo fue hecho en USA. Hecho en oro de 14 k, zafiro azul y diamante. Viene con certificado de autenticidad.

Para las chicas que desean un estilo clásico, este anillo es una buena opción. Es de diseño antiguo Moissanite con diamante 1 1/2 CTW de 14k oro blanco.

Esta opción es más lujosa pero llamativa y radiante. Es de talla esmeralda 14k de oro. Los diamantes forman un borde alrededor de la esmeralda creando un halo rectangular, y también llegan hasta la mitad de la banda del anillo.

