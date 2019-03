5 aplicaciones que puedes utilizar para buscar trabajo

Con estas aplicaciones podrás realizar búsquedas de empleo por ubicación o palabras claves.

Buscar trabajo puede ser una tarea tediosa y estresante, ya que buscar entre miles de ofertas en Internet no es fácil. Sin embargo, existen aplicaciones que te pueden ayudar a conseguir empleo fácilmente, puesto que te permiten realizar busquedas de acuerdo a tus preferencias y necesidades. Debido a esto, aquí te presento 5 aplicaciones que puedes utilizar para conseguir empleo, sin pasar tanto trabajo.

Indeed es una de las páginas web más populares para encontrar empleo, ya que tiene más de 250 millones de usuarios al mes y más de 43,000 empleos se han publicado en los últimos siete días. Con Indeed puedes buscar las ofertas de empleo por ubicación, tipo de empleo, salario estimado y empresa. Del mismo modo, puedes realizar una búsqueda avanzada del tipo de trabajo que te interesa obtener. Al abrir una cuenta en Indeed, podrás enviar tu resume directamente a las empresas utilizando la plataforma. Si instalas la aplicación a tu teléfono podrás recibir alertas de las últimas ofertas de trabajos disponible, de acuerdo a tu ubicación y preferencias . La aplicación está disponible para iPhones y Androids.

Actualmente Monster tiene más de 164,000 ofertas de trabajos de la ciudad de Nueva York y 71,000 de la ciudad de Los Ángeles, a los cuáles puedes aplicar. Con Monster, puedes consultar las ofertas más frecuentes por localidad y por título del puesto. Además, puedes realizar una búsqueda usando el enlace “ver todas las ofertas” y encontrar el trabajo que mejor te convenga.

También con Monster puede enviar tu resume a las empresas que te interesan y recibir alertas a tu télefono sobre nuevas ofertas de empleo. La aplicación de Monster está disponible para Androids y iPhones.

Glassdoor ofrece un sin número de ofertas de empleo a las cuales puedes aplicar desde tu teléfono. Inclusive, puedes conocer las opiniones de otras personas que han trabajado para la empresa a la cual estás aplicando. Glassdoor tiene más de 600,000 opiniones disponibles y si tienes alguna duda sobre algún empleo puedes preguntar en su panel de discusión y recibirás respuestas de personas que han trabajado para la empresa. Por otro lado, Glassdoor te permite comparar los salarios de las empresas y sus beneficios.

La aplicación está disponible para iPhone y Android.

LinkedIn Jobs es una aplicación móvil de LinkedIn, que te permite encontrar ofertas de empleo. Si instalas la aplicación y tienes una cuenta de LinkedIn, la plataforma te brinda recomendaciones de trabajos, como mejorar tu resume y nuevas ofertas de empleos que están disponibles en un lugar determinado. Desde la aplicación puedes buscar empleos por título, ubicación o palabras clave. De igual forma, puedes enviar tu resume a través de la aplicación. LinkedIn Jobs está disponibles para iPhone y Android.

Por más de 20 años CareerBuilder ha ayudado a millones de personas a encontrar empleo, debido a esto es una de las aplicaciones más confiables del mercado. Si utilizas la aplicación podrás realizar búsquedas de empleo por ubicación, título o compañía. Si quieres realizar una búsqueda más específica, lo puedes hacer añadiendo el salario y el tipo de empleo que te gustaría obtener.

De igual forma, podrás recibir notificaciones sobre nuevas ofertas de empleo y enviar a través de la aplicación tu resume a las compañías que te interesan. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

