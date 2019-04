5 bolsas de lavandería de gran capacidad para llevar contigo cuando lavas ropa en el laundry del vecindario

Llevar tu ropa a la lavandería ya no será un problema.

No hay nada mejor que ponernos nuestra ropa favorita cuando está recién lavada, pero hacer el viaje a la lavandería suele ser una verdadera molestia. Sobre todo cuando no contamos con una bolsa con el tamaño adecuado para transportar todas nuestras prendas. Así que para que no sufras más, aquí te mostramos las mejores opciones de bolsas de lavandería de gran capacidad que te harán la vida mucho más fácil.

1. Lifewit: bolsa de lavandería plegable

Lifewit ofrece una bolsa de lavandería fabricada con poliéster de alta calidad resistente a la rotura. Cuenta con dos correas de hombro ajustables que alivian la carga. Se puede plegar para ahorrar espacio cuando no está en uso.

Te ofrece un enorme espacio de almacenamiento que protege tu ropa del agua, la suciedad y el olor. Perfecta para que almacenes almohadas, edredones, ropa, calzado y mucho más. Además, su cierre con cordón incorporado asegura fácilmente la ropa almacenada, permitiéndote a su vez un fácil acceso.

2. StramperBAG: bolsa de lavandería multiuso

La bolsa de lavandería de StramperBAG está hecha en nylon resistente y está disponible en una amplia gama de colores.

Es lavable y resistente al agua, además es multiuso porque también puedes usarla como mochila para el gym, para el camping o para ir al supermercado.

3. KSMA: bolsa de lavandería colgante

KSMA ofrece una bolsa de lavandería hecha en nylon resistente al desgarro, por lo que es duradero. Cuenta con 2 correas ajustables para los hombros que la harán muy cómoda de llevar en la espalda. Disponible en otros colores.

Te funcionará bien para colgar y sostener ropa, además es plegable y de alta densidad. Debes de usarla para almacenar cualquier cosa hasta las 25 libras de peso.

4. Cuddly Nest: kit de lavandería con asa para colgar

El kit de lavandería de Cuddly Nest cuenta con una bolsa hecha en nylon resistente y tela oxford. Disponible en color gris, viene con dos ganchos para colgarla.

Te ofrece asa para colgar y cierre enrollable con hebilla en la parte superior que te proporciona seguridad y sellado, correas de hombro acolchadas y ajustables que te facilitan el transporte y bolsillo interior en la parte posterior.

5. Urban Mom: bolsa de lavandería colgable

Urban Mom ofrece una bolsa de lavandería hecha de tela de algodón de calidad con ganchos de acero inoxidable incluidos. Es lavable a máquina y se encuentra disponibles en otros colores.

Durabilidad, tamaño grande y cremallera en la parte posterior de acceso fácil, es lo mejor que esta bolsa tiene para ofrecerte. Solo tienes que descolgarla cuando esté llena y llevarla directo a la lavandería.

También te puede interesar: 5 cestas de lavandería para facilitarte la tarea cuando tienes que lavar mucha ropa.