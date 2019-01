Dile adiós a los cables rotos o enredados al cargar tu celular.

Hoy en día es imprescindible estar comunicados las 24 horas. El trabajo, la familia o los amigos son apenas unos de los factores por los cuales debemos estar siempre con nuestro teléfono encendido. Por ello, la tecnología ha dispuesto de cargadores inalámbricos que nos permiten estar comunicados siempre. Es por esto que te presentamos una lista de los 5 cargadores inalámbricos para cargar tu celular rápidamente que no te puedes perder:

1. Yootech: Cargador con luz LED

El Cargador inalámbrico Yootech es compatible con iPhone 8/ 8 Plus /X y Samsung Galaxy S9/S9plus/S8/S8plus/S7/7. Incluye una exclusiva tecnología de protección inteligente y multifuncional que proporciona control de temperatura, protección contra sobretensiones, prevención de cortocircuitos, y mucho más.

Cuenta con un diseño delgado y compacto que te permite llevarlo a todos lados. Podrás olvidarte de los cables y enchufes, ya que con solo colocar tu celular sobre él, empezará la carga.

2. Anker: Cargador Ultrafino y potente

El cargador Anker te permite cargar cualquier dispositivo compatible con Qi un 10% más rápido que otros cargadores inalámbricos de 5 vatios, utilizando componentes altamente eficientes y un chipset avanzado. Compatible con el IPhone 8/8S/X y Samsung Galaxy S9 /S9+/S8 /S8+/ S7.

El paquete incluye un puerto inalámbrico 5 pad, cable micro USB de 3 pies y su guía de uso. Solo debes conectarlo y ya estará listo para iniciar la carga de tu celular.

3. Seneo: Cargador inalámbrico vertical

El cargador inalámbrico Seneo es rápido e ideal para el Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, S7, S7 edge, Note 5 y S6 Edge Plus. Con solo colocar el celular sobre el cargador, este se cargará en tan sólo dos horas, siendo 1,4 veces más rápido que el estándar.

Se puede cargar el teléfono horizontal o verticalmente, lo que significa que puedes utilizar plenamente tu celular sin interrumpir la carga. Posee un Indicador LED inteligente que muestra el estado del dispositivo.

4. Seneo: Cargador con diseño ergonómico

El cargador ergonómico de Seneo carga iPads, Samsung Galaxy Note 8/ S8/ S8 Plus /S7/ S7 edge /S6 Edge Plus y estándar de carga para iPhone X/ 8/ 8 Plus. Posee un diseño que permite movilizar el cargador en un ángulo de 30 grados.

El modo de carga rápida sólo es compatible con Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, Note 5; incluyendo dispositivos más recientes, iPhone x 8 estándar y Iphone 8 Plus.

5. Belkin : Cargador de carga rápida

El cargador Belkin es compatible con el iPhone 6, 8, 8 Plus y X. Incluye cable adaptador. Se debe colocar el teléfono en la superficie de carga antideslizante, que está diseñado para ayudar a proteger tu dispositivo mientras se carga. El producto ofrece una carga rápida y fiable.

También es compatible con QI, lo que le permite cargar teléfonos, tabletas y otros accesorios con esta tecnología. Posee un indicador de luz LED verde que se muestra cuando el teléfono está correctamente alineado en la almohadilla de carga. Viene en colores blanco, rosa y negro.

También te puede interesar: Mantén tu teléfono siempre cargado con estos 4 cargadores portátiles.