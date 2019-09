5 carpetas de organización que te ayudarán a ser tu propia coordinadora de bodas y ahorrar dinero

Planear una boda no es sencillo, pero será mucho más fácil con estos organizadores.

El costo de los servicios de una wedding planner o coordinadora de bodas es un lujo que no todas las parejas pueden darse, en especial si estás pensando en tener una gran recepción o luna de miel. Pese a ello, planear una boda no es tarea fácil, sobre todo cuando se trata de coordinar el tiempo entre la ceremonia, el baile, el banquete, el brindis, la fiesta, el corte del pastel y el lanzamiento del ramo. Dada la cantidad de actividades, es lógico que en un momento dado pueda haber más de una equivocación.

Que algo salga mal o no se dé en el momento planeado, es lo último que queremos en ese gran día, pues no es precisamente la clase de momentos inolvidables que buscamos dejar. La clave del asunto está tener todo anotado, coordinar bien los tiempos, tener bien claro lo que se quiere, ajustar el presupuesto para no gastar de más; y por su puesto, tenerlo todo a la mano y contar con uno o dos ayudantes para aclarar las ideas, tomar decisiones y mantener la calma.

Una vez definidas las actividades que debes de realizar, toca ahora dividir las tareas por área; empezando por la temática del evento, la cual puede ser playera, campestre, clásica, moderna, de fantasía, entre otras; ajustando la misma a la ceremonia y al banquete. Luego de ello, hay que elegir el sitio para el evento, el cual en ocasiones suele ser el mismo, y dependerá de tus gustos o de tu presupuesto. Una vez tomada la decisión, debes contactar al servicio de catering, a la orquesta o DJ, a la pastelería, floristería, etc.

En este punto, de seguro ya te has hecho la siguiente pregunta ¿ Cómo contacto con todos esos servicios? No te preocupes, basta que accedas a internet para dar con las mejores empresas del sector. Por suerte, el mismo buscador arrojará sus resultados según la reputación de cada uno de estos servicios, y también por redes sociales puedes dar con la mayoría de ellas; además que muchas de estas mismas empresas trabajan en equipo, ahorrándote así tiempo y dinero. Así que este paso, es lo de menos.

Si bien planear un boda es todo un reto, una buena organización puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, y contar con buena carpeta de planificación es clave. Es por ello que con las siguientes opciones que te vamos a recomendar, será mucho más fácil lograr realizar la boda de tus sueños sin morir en el intento.

1. Organizador de boda con libro de firmas de obsequio

Este organizador de resorte, tapa dura y color menta mide 9 x 11 pulgadas y trae consigo una caja de regalo, un libro de visitas, cuatro bolsillos de almacenamiento, un marcador con clip, pegatinas de planificación, portatarjetas de visita, 9 secciones o pestañas y carpetas de bolsillo en color plateado.

Su calendario sin fecha de 18 meses, sus tableros de inspiración, sus pestañas o secciones y sus listados te permitirán planear tu boda dividiéndola por área y por actividad, además tendrás un espacio donde podrás anotar todas aquellas ideas que te vengan a la mente por cada tienda o sitio web que visites, evitando así que pases por alto cualquier detalle.

2. Organizador con sistema paso a paso para planear tu boda

La carpeta organizadora de resorte y de 9″ x 9″ trae pegatinas, fotos e imágenes que facilitan la planificación. También incluye un calendario mensual sin fecha, una variedad de listados, herramientas de presupuesto, oraciones y versículos bíblicos que pueden usarse durante la ceremonia, y finalmente una hermosa caja de regalo.

Con ella podrás sacar el presupuesto de cada servicio gracias a sus herramientas de cotización, además de mucho espacio para crear tableros de visión, plasmar ideas para el vestido de novia o ramo, para el vestido de las damas o de los pajes, así como la decoración de la fiesta o pastel, e incluso crear un apartado para escribir tus votos.

3. Carpeta organizadora de bodas con pegatinas incluidas

Con un total de 80 páginas, esta carpeta organizadora de bodas con páginas bien ilustradas, mide 9 x 9 pulgadas y posee una tapa dura cuyo papel grueso es de la más alta calidad. Incluye listas de verificación, lista de nombres de invitados y una serie de herramientas esenciales para planear el evento de tus sueños.

Es altamente resistente, lo que te permitirá llevarla contigo a cada sitio sin preocuparte por su desgaste. Contarás con secciones en profundidad, sin fecha y con mucho espacio para plasmar tus ideas, lo que te permitirá realizar un seguimiento minucioso del presupuesto de la boda y luna de miel, así como del lugar que ocupará cada invitado.

4. Carpeta organizadora personalizable con bolsillos y separadores

Esta carpeta organizadora de bodas cuenta con tapa dura, bolsillos y soporte en línea. Cuenta con 132 páginas más consejos útiles para la planificación de la boda, en especial todo lo necesario para la elaboración del presupuesto.

Contarás con un calendario de cuenta regresiva de 18 meses, una lista de puntos de control de 12 meses para asegurarte de no perder ningún detalle, secciones de notas en cada intervalo y espacios para mantener juntos recortes de revistas, muestras de tela, fotos y toda clase de imágenes e ilustraciones que te llenen de inspiración.

5. Carpeta organizadora con listado de invitados y consejos

La carpeta organizadora de bodas de 9 x 9 pulgadas cuenta con tapa dura, 80 páginas bellamente ilustradas e impresas sobre un papel grueso de alta calidad. Incluye una variedad de listas de verificación y herramientas para planear y controlar presupuesto que abarcará la despedida del soltera, la ceremonia, la fiesta y la luna de miel.

Además del presupuesto y de la listas de verificación, contarás con la papelería requerida para la boda, planificador de proveedores, tips para la despedida de soltera y soltero, para la cena de ensayo, para el arreglo de asientos en la ceremonia y recepción e incluso todo lo referente a la luna de miel.

