5 carritos de compra con ruedas para ayudarte a buscar el mandado al supermercado

Olvídate de cargar bolsas pesadas que pueden romperse o lastimarte.

Nuestra vida no sería la misma si no existieran esas geniales herramientas que nos facilitan algunas actividades cotidianas. Ir al supermercado a veces nos causa dolor de cabeza y de espalda, debido a que en ocasiones nos toca cargar bolsas pesadas que nos pueden lastimar o hasta se pueden romper. Para que esto no pase, hoy te traemos 5 carritos de compras con ruedas que te ayudarán a llevar todo lo comprado.

Un carrito plegable con bolso desmontable color negro. Posee ruedas macizas y su estructura es de metal duradero. Contiene 7 compartimentos para almacenamiento que incluyen un soporte para bebidas, bolsillo de solapa frontal, bolsa interior, bolsillo trasero y más.

Llévalo al supermercado o a la playa, este es un carrito todo terreno. Se pliega fácilmente a la mitad para un almacenamiento compacto cuando no se usa. Retira la bolsa y se convierte en una plataforma rodante ligera capaz de transportar hasta 110 libras.

2. Carro de compras plegable VersaCart

El carrito posee una estructura de marco de acero robusto para mayor resistencia y durabilidad, ruedas giratorias dobles delanteras para la maniobrar y ruedas traseras dobles que le dan estabilidad. Viene con bolso extraíble extra grande de lona de nylon resistente al agua con funda y protección contra los elementos externos.

Una de las ventajas de este carrito es su plegado compacto para un almacenamiento conveniente en lugares estrechos, además no requiere ensamblaje o herramientas tediosas.



Un carrito hecho de metal duradero y pintura que resiste al óxido. Posee un diseño plagable de 4 ruedas y suficiente espacio de almacenamiento, también incluye una cesta trasera extra.

Conveniente para transportar lo que desees. Cuando no lo necesites, puedes doblarlo y no ocupará mucho espacio. Es fácil de maniobrar en las aceras, las calles, los pasillos de las tiendas o incluso en el césped.

4. Carro de compras con bolsa de tela

El carrito posee un marco de tubo de aluminio plateado durable con mango acolchado, ruedas con cierre a presión para una fácil instalación y bolsa color gris 100% poliéster.

El carrito se pliega y se cierra para facilitar el almacenamiento; una opción bastante sencilla y compacta que sirve bien para lo que se requiere (ir de compras al supermercado) aunque no solo puedes llevar tu comida, puedes meter lo que se te antoje, es de conducción sencilla y bastante ergonómico.

Carrito de uso general con marco de aluminio para resistencia y durabilidad. Viene con bolsa de tela Oxford desmontable, es de diseño plegable, ruedas giratorias y capacidad de hasta 177 libras.

Las ruedas delanteras giratorias 360 grados de este carrito es el plus para moverse con suavidad a través de una variedad de terrenos, incluyendo aceras, calles, pasillos de tiendas, pasto y más. Podrás subir escalones y bordillos con estabilidad. El diseño plegable lo hace conveniente para transportar o almacenar productos.

También te puede interesar: Walmart vs. Amazon: ¿Cuál tiene los mejores precios en productos para el hogar?