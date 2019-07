5 carteras baratas que se parecen a las de Michael Kors

Con estas carteras puedes estar a la moda sin gastar mucho dinero.

Si siempre has querido tener una cartera Michael Kors, pero tu situación económica no te lo permite, aquí te presento 5 carteras que tienen un estilo muy similar a las de Michael Kors. Con estas carteras no tendrás que gastar una fortuna para obtener un buen diseño y estar a la moda, puesto que la mayoría de ellas tienen un precio muy económico.

La diseñadora Mia K. Farrow (MKF) tiene una colección muy parecida a las carteras de Michael Kors. Las carteras de MKF están hechas de piel sintética y tela. El interior de la cartera cuenta con un compartimento grande que tiene bolsillos con cremallera y abiertos. Esta cartera la puedes cargar en la mano o en hombro, ya que, tienen una correa extraíble que se puede ajustar dependiendo de tus gustos. La cartera tiene un costo de $39.99 y la puedes obtener en diferentes colores.

2. Cartera Cocifer

El estilo de las carteras Cocifer es muy similar a los bolsos de mano que ofrece Michael Kors. La cartera Cocifer es simple y muy elegante, ideal para un evento formal o para ir al trabajo. Este bolso Cocifer es pequeño y tiene en el interior 2 bolsillos interiores con cremallera y 2 bolsillos abiertos. También en el exterior tiene un pequeño bolsillo con cremallera y trae una correa extraíble. Puedes comprar esta cartera por $25.99.

3. Mochila WINK KANGAROO

Las mochilas de cuero de Michael Kors son muy bonitas y populares, sin embargo, pueden llegar a ser muy costosas. Si te gusta el estilo de las mochilas Michael Kors, puedes considerar las carteras WINK KANGAROO, ya que son muy parecidas. Las mochilas WINK KANGAROO están hechas de piel sintética de poliuretano. Puedes obtener la cartera WINK KANGAROO por $23.99 y esta viene en diferentes colores como negro, azul, marrón, etc.

También la diseñadora Mia K. Farrow tiene una cartera bandolera que se parece mucho a las de Michael Kors. Las carteras bandoleras o “crossbody” son ideales para ir al parque o si deseas cargar solo lo necesario. La cartera Mia K. Farrow está hecha de piel sintética y cuenta con dos bolsillos delanteros con cierre y un bolsillo trasero con cierre. Puedes obtener esta cartera por $19.99.

El bolso de piel sintética Dreubea es muy similar a los bolsos de Michael Kors, ya que tiene la misma forma rectangular y las correas son muy parecidas. No obstante, una de las grandes diferencias que tienen estas carteras es el precio, puesto que, puedes comprar el bolso Dreubea por $19.99 mientras que un bolso similar de Michael Kors te puede llegar a costar $188.80. El bolso Dreubea es de piel sintética suave y las correas son reforzadas para que soporten más peso. La cartera viene con una correa extraíble.

Te puede interesar: Los mejores tenis Adidas para mujer que tiene Macy’s en liquidación