5 compañías que brindan préstamos hipotecarios si no tienes seguro social

Si eres un inmigrante indocumentado puedes comprar una casa con ITIN.

Si eres un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos obtener un préstamo hipotecario no es una tarea fácil. Pero no te preocupes, aquí te presentamos una lista con las entidades bancarias a las que puedes aplicar para obtener un préstamo hipotecario con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

El banco First National Bank of America tiene un programa especial para las personas que desean obtener un préstamo hipotecario con ITIN. El programa está disponible en los 50 estados de la nación. Para aplicar al programa necesitas presentar una declaración de impuestos o estado de cuenta. El préstamo hipotecario que ofrece First National Bank of America tiene una tasa de interés fija (no cambia) en términos de 15, 20 y 30 años.

Si es la primera vez que compras una casa, en United Mortgage Corporation puedes obtener un préstamo hipotecario que cubra el 90% del valor de la vivienda. Los préstamos hipotecarios solamente están disponibles en California y Washington State.

NACA es una organización sin fines de lucro certificada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). NACA brinda préstamos hipotecarios en los estados de California, Florida, Illinois, New York, New Jersey y Texas, entre otros. Además, la mayoría de los préstamos que otorga la compañía son de 100% (cubre el costo total de la vivienda).

Los préstamos hipotecarios de Prime 1 Bancorp, están disponibles para casas y condominios en los estados de California, Colorado, Florida o Illinois. Por otra parte, puede obtener un préstamo hipotecario para su residencia principal o una casa de alquiler. Para poder obtener un préstamo en Prime 1 Bancorp debes haber llenado impuestos con ITIN durante 2 años, como mínimo.

ACC Mortgage brinda préstamos hipotecarios en estados como Florida, New Jersey, Illinois y Texas. La mayoría de los préstamos hipotecarios de ACC Mortgage cubren el 90% del valor de la vivienda.

Puede comunicarse con las entidades bancarias si deseas obtener más información sobre los préstamos hipotecarios. No tengas miedo, la mayoría de estas compañías tienen empleados que hablan en español.

