5 consejos para criar niños bilingües en un mundo multicultural

La organización sin fines de lucro HITN-Learning lanzó la iniciativa nacional “Criar niños bilingües en un mundomulticultural” mediante la cual promueve la educación bilingüe.

Para brindar información a los padres, HITN Learning cuenta con la colaboración de la experta en educación bilingüe y oradora de TEDx, la Dra. Mariana Díaz-Wionczek, quien es experta en ofrecer valiosos consejos sobre cómo criar niños bilingües, y es analista sobre el impacto positivo que esto puede tener en la vida de los niños. Profesora y experta en el campo de la educación multicultural, Mariana se ha desempeñado como productora y jefa de educación, contenido cultural e investigación para varias producciones de Nick Jr., incluídas Dora the Explorer, Dora & Friends, y Go, Diego, Go! así como Santiago of the Seas, actualmente en desarrollo.

Si eres un padre o madre que esta pasando por esta experiencia de crianza de niños bilingues, estos consejos a continuación por la Dra. Díaz, te pueden ayudar:

1. ¡El bilingüismo comienza en casa!:

Conversa con tus hijos en español. Pregúntales cómo les fue en su día y cómo se sienten. Es importante que ellos cuenten historias y hablen de sus afectos y sentimientos en español.

2. El lenguaje es la mayor herramienta de socialización:

Además de hablar español en casa, busca oportunidades de exponer a tus hijos al español con amigos y familia extendida, ya sea en tu barrio o por medios virtuales como llamadas telefónicas o por Skype con la familia en tu país.

3. Si tus hijos son más grandes y no quieren hablarlo:

Elige sólo dos o tres áreas de las que se hablará en español. Por ejemplo, cuando hablen de comida, de planes del fin de semana, o de la escuela.

4. Para motivarlos:

Diles a tus hijos que siempre te pidan en español las cosas que quieren o necesitan. Por ejemplo, que les compres un dulce o cuando te piden permiso para salir a una fiesta o al parque.

5. Elige un programa o serie de televisión en español y velo con tus hijos:

Hablen de lo que pasa y hazles muchas preguntas de la historia y los personajes.

Para promover la educación bilingüe en tus hijos, una forma divertida que puedes utilizar con ellos lo es el incorporar juegos educativos.

