5 consejos y productos para arreglar y peinar mejor tu cabello corto

Disfruta de tu cabello corto.

El tener cabello corto no debe de ser un limitante para arreglarlo y que luzca lindo. En ocasiones ciertos productos y técnicas ayudan a moldear mejor el cabello corto. Te damos 5 productos y consejos que te ayudarán arreglar tu cabello todos los días y de manera fácil.

Si tu cabello tiene mucho frizz, es ideal que recurras a una crema que te ayude a controlarlo. Así no se esponjara con facilidad en días de humedad o mucho calor. Este producto ayuda a evitar el frizz, dando a tu cabello brillo y suavidad. Si usas productos de calor también lo ayudará porque fortalece el folículo piloso.

Sus ingredientes son muy naturales como el trigo y acai, qué además dejarán un olor muy rico en tu cabello. Necesitas aplicar muy poco producto en tu cabello para moldearlo.



Si tiene pequeños pelitos rebeldes que nunca puedes alisar, el usar una plancha pequeña te permite hacerlo con más facilidad. De igual manera podrás hacerlo en la parte de atrás. Si quieres hacerte rizos, pon un poco de spray y enrolla el cabello en la plancha por unos segundos.

Su tamaño es perfecto para llevarla a cualquier lugar. Incluye un estuche y guante para mayor protección. Tiene más de 500 ventas y a las compradoras les encanta porque se calienta enseguida.

Para esos días en los que no tienes tiempo de arreglar tu cabello. Esta cera te ayudará mucho a moldear y darle el aspecto que tu quieras mientras hidrata tu cabello a profundidad. Además, ayuda a darle elasticidad evitando que se rompa o tengas puntas abiertas.

Aplica una pequeña cantidad cuando esté mojado para mayor movimiento y listo. No deja sensación grasa. Puede ser usado en cabello rizado, chino o lacio. Tiene 65% de satisfacción.

Si tu cabello es corto y rizado o muy chino, este spray te ayudará a mantener y controlar los rizos definidos, te protege de la humedad para que no se esponje en ningún clima y le da una textura natural. Contiene aceites esenciales combinados con protectores ambientales que nutren tus rizos día a día.

A las usuarias les encanta porque le da un toque muy natural, el producto te dura por mucho tiempo y su precio es ideal para los resultados que da. Tiene 4.6 estrellas y 86% de satisfacción.

El tener cabello corto no tiene que ser una limitante para experimentar. Si tienes dudas o simplemente no quieres cortar tu cabello para tener un fleco, ¡opta por un flequillo postizo! Tiene clips para que no tengas ninguna complicación al colocarlo y esté muy bien sujetado.

Hay varios tonos para elegir desde un negro hasta un rubio platinado. Experimenta y disfruta de un cambio de look en tan solo unos segundos. Tiene más de 1000 ventas y es de los 20 flecos más vendidos.

También te puede interesar: Los 4 mejores productos de vinagre de manzana para evitar la caída de cabello.