5 cosas que debes hacer para gastar menos en el supermercado

Conoce como puedes ahorrar dinero usando aplicaciones y tarjetas.

¡Que mucho se gasta en el supermercado! En el carrito echamos de todo; chuleta, arroz, jugo, leche, huevos, etc. Y puede que cuando lleguemos a la casa digamos: ¡se me olvidó comprar el pan!, después de haber gastado un dineral. Para ayudarte a ahorrar dinero y comparar efectivamente en el supermercado o tienda de comestibles, aquí te explico 5 cosas que debes hacer para gastar menos dinero.

1. No vayas al supermercado con hambre

Puede parecer una tontería, pero un estudio realizado por Cornell University, de New York, encontró que las personas que no habían almorzado o cenado compraban más cosas en el supermercado, sobre todo comida con un alto contenido de grasa. Debido a esto, si quieres ahorrar y no dejarte llevar por los impulsos, no debes ir al supermercado con hambre.

2. Lleva una lista de las cosas que tienes que comprar

Para que no se te olvide nada, lleva una lista de todos los artículos que debes comprar. Puedes utilizar aplicaciones como Grocery Pal y Out of Milk, para realizar la lista de los artículos que necesitas.

Por ejemplo, con Grocery Pal puedes marcar todos los artículos que necesitas comprar y luego la aplicación te informa las mejores ofertas o descuentos para los artículos que necesitas. Si utilizas esta aplicación puedes conocer las ofertas semanales de: Food Lion, CVS/pharmacy, Walmart, Walgreens, Rite Aid, Target, ALDI, Dollar General, Family Dollar, etc. La aplicación está disponible para iPhones y Androids.

3. Utiliza las tarjetas de puntos o descuentos de las tiendas

Si comprás constantemente en una tienda en específico, deberías considerar obtener la tarjeta de descuentos de la tienda. Ya que con esta podrás obtener mejores descuentos y hasta puntos que luego podrías cambiar por dinero.

Por ejemplo, la tarjeta de Costco ofrece un 4% de reembolso en efectivo en compras de gasolina elegibles, 3% de reembolso en efectivo en restaurantes y 2% de reembolso en efectivo en todas las compras de Costco. El reembolso se le deposita en un certificado, el cual lo podrá canjear por dinero en efectivo en Costco o por mercancía.

4. Utiliza aplicaciones que ofrecen descuentos y reembolsos

Aplicaciones como Ebates e Ibotta te ayudan a obtener descuentos y reembolsos en un sin número de supermercados y tiendas por departamento. Para obtener un reembolso utilizando estas aplicaciones, debes escoger los descuentos que te interesan y escanear el recibo de compra en la aplicación. Luego, la aplicación se encargará de adjudicar los descuentos que aplican y te enviará el reembolso a tu cuenta de Paypal o te ofrece una tarjeta de regalo.

Con Ibotta puedes obtener descuentos en Walmart, CVS Pharmacy, Dollar General, Sam’s Club, Jewel-Osco,Costco, Meijer, Walgreens, etc. Puedes leer este artículo: 5 aplicaciones que te devuelven dinero cuando haces tus compras

5. Compra en los supermercados que ofrecen precios bajos

Para que gastes menos dinero debes comprar en los supermercados más económicos y que ofrecen muchos descuentos. Según un estudio que realizó la compañía, Dunnhumby, los supermercados más económicos son:

Aldi Market Basket WinCo Foods Food4Less Costco Wholesale Walmart Trader Joe’s Walmart Neighborhood Market Lidl Amazon HEB Peapod Sam’s Club

