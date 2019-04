5 cosas que debes saber antes de comprar una casa

Antes de comprar una casa debes considerar todos los gastos.

Una de las metas que muchas personas desean cumplir es tener una casa propia, tanto es así, que hay quienes piensan que rentar una casa o apartamento es tirar dinero a la basura. Sin embargo, comprar una casa no es una decisión fácil y el proceso puede ser muy estresante y complicado. Debido a esto, aquí te explico lo que debes saber antes de comprar una casa para que el proceso no sea tan difícil.

1. Debes tener un crédito bueno

Para que un banco te pueda proveer un préstamo hipotecario debes tener un buen historial de crédito y una puntuación alta. Ya que de esta manera, tus probabilidades de ser aceptado aumentarán y podrás obtener una tasa de interés más baja.

2. Debes conocer y elegir cómo vas a financiar la casa

En el mercado existen diferentes tipos de préstamos hipotecarios a los cuales puedes aplicar para comprar la casa. Luego de que establezcas tu presupuesto y definas cuánto dinero de tus ahorros vas a utilizar para comprar la casa, debe comparar diferentes préstamos hipotecarios. De esta forma, podrás escoger el que mejor te convenga. En los Estados Unidos los bancos por lo general no financian el 100% de la vivienda, por lo tanto podrías tener que pagar los costos de cierre, pago inicial, etc.

3. Averigüe si puede recibir ayuda del Gobierno

La Administración Federal de Vivienda Federal (FHA, por sus siglas en inglés) ofrece un programa de financiamiento hipotecario, con el cual podría obtener préstamos hipotecarios FHA si no puede calificar a una hipoteca tradicional, no tiene buen crédito o no puede pagar más de 3.5 por ciento de la cuota inicial.

Del mismo modo, El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) ofrece un Programa de Vales de Elección de Vivienda (también conocido como Sección 8) para ayudar a las personas de bajos recursos a comprar una vivienda. Puede comunicarse con las oficinas de HUD para aplicar al programa.

4. Conozca cuánto dinero en impuestos tendrá que pagar

Dependiendo del estado en donde se encuentre la casa tendrás que pagar un impuesto al comprarla. Por ejemplo, el impuesto de transferencia del estado de Nueva York se aplica a cualquier transferencia de propiedad de más de $500 a una tarifa fija de $2 por cada $500, o 0.4 por ciento del costo total de la casa. Del mismo modo, la ciudad de Nueva York impone un impuesto de 1% a las propiedades valoradas en $25,000 o más.

5. Debe conocer si la casa requiere otros gastos mensuales

Antes realizar una oferta, debes conocer si la casa que deseas comprar forma parte de una asociación de residentes o requiere una cuota de mantenimiento. Puesto que, además de pagar la hipoteca, tendrías que pagar una vez al mes una cuota a la asociación para el mantenimiento de la comunidad.

