5 cosas que debes saber antes de solicitar los beneficios por desempleo

Conoce los requisitos que debes cumplir para obtener los beneficios.

Si estás pensando en aplicar para obtener los beneficios por desempleo, aquí te explico 5 cosas básicas que debes saber antes de solicitar. Ya que aunque el programa de seguro por desempleo paga dinero a las personas que pierden su trabajo sin haber cometido alguna falta, usted debe cumplir con ciertos requisitos.

1. Usted recibirá los beneficios por un máximo de 26 semanas

Los beneficios por desempleo, no son permanentes y no los recibirás de inmediato. Ya que el Departamento del Trabajo se tarda de tres a seis semanas en aceptar su solicitud y enviarle el primer pago. Del mismo modo, los beneficios los podrá recibir por un máximo de 26 semanas durante un año.

2. Debes llevar evidencia de que estás buscando empleo

Para que le acepten la solicitud, debe estar buscando empleo activamente y llevar evidencia de tus esfuerzos, es decir documentos o aplicaciones de empleo a las cuales aplicaste.

3. Los beneficios están sujetos a impuestos

Al obtener los beneficios por desempleo deberás declarar en la planilla de contribución toda compensación que recibió por parte del Gobierno, mientras estuvo desempleado.

4. Puedes recibir talleres educativos libre de costo

Además de dinero puede recibir capacitación, talleres y certificaciones que lo pueden ayudar a obtener un empleo. Por ejemplo, puede verificar en la página web del Departamento del Trabajo de su estado, los talleres y certificaciones que le interesa obtener. También, puede tener acceso a clases de inglés gratuitas a través de Internet o en bibliotecas públicas.

5. Usted es responsable de reclamar los beneficios semanales

Después de presentar su solicitud y ser aceptado, debe reclamar los beneficios cada semana ya sea por Internet o en las oficinas del Departamento del Trabajo del estado en donde vive. De esta manera, certifica que estuvo desempleado durante toda la semana y cumple con los requisitos de elegibilidad.

Si está buscando empleo, puede considerar las siguientes aplicaciones y páginas web:

En Indeed se han publicado más de 43,000 empleos en los últimos siete días. Debido a esto, Indeed es una de las plataformas más populares para buscar empleo. Con Indeed puedes buscar las ofertas de empleo por ubicación, tipo de empleo, salario estimado y empresa. Del mismo modo, puedes realizar una búsqueda avanzada del tipo de trabajo que te interesa obtener. La aplicación está disponible para iPhones y Androids.

Actualmente Monster tiene más de 10,000 ofertas de trabajos de la ciudad de Nueva York y 74,000 de la ciudad de Los Ángeles, a los cuáles puedes aplicar. Con Monster, puedes consultar las ofertas más frecuentes por localidad y por título del puesto. Además, puedes realizar una búsqueda usando el enlace “ver todas las ofertas” y encontrar el trabajo que mejor te convenga. La aplicación de Monster está disponible para Androids y iPhones.

