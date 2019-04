5 cosas que debes tener para que te aprueben un préstamo hipotecario

Tener una buena puntuación de crédito es importante para que te aprueben el préstamo.

Cuando aplicas para un préstamo hipotecario los bancos y cooperativas se fijan en una infinidad de cosas para decidir si les conviene o no prestarte dinero. Debido a esto, aquí te explico cinco cosas que debes tener, si quieres que una entidad financiera te apruebe el préstamo hipotecario.

1. Buen historial de crédito

Debes tener un buen historial de crédito, para que el banco te apruebe el préstamo. Ya que la puntuación de crédito se basa en toda la información que contiene el informe de crédito. Por ejemplo, el documento puede informar sobre la cantidad de deuda que tienes y si las has pagado a tiempo o no.

Es recomendable, que usted pida su historial a las compañías principales de informes de crédito del consumidor (Equifax, Experian y TransUnion) para que se asegure que toda la información que aparece en el documento es correcta. Usted tiene derecho a un informe de crédito gratuito cada 12 meses.

2. Buena puntuación de crédito

Lo primero que mira un banco antes de aprobar un préstamo es su puntuación de crédito, ya que esta muestra cuán responsable usted es con sus finanzas. El credit score se basa en el historial de crédito y predice las probabilidades de que usted pague un préstamo a tiempo.

Tipos de crédito según Investopedia:

Excelente: 750 en adelante

Bueno: 700 a 749

Regular: 550 a 649

Malo: menos de 550

3. Capacidad de pago

Usted tiene que tener un trabajo estable o una fuente de ingreso que le permita pagar el préstamo. Si usted no tiene un trabajo o el que tiene no le brinda suficiente dinero para pagar el préstamo, es posible que los bancos no le aprueben su solicitud.

4. Contar con la edad requerida

Los bancos requieren que la persona que aplica para un préstamo sea mayor de edad. No obstante, si usted es mayor de 70 años se le podría hacer difícil encontrar un banco que le apruebe un préstamo hipotecario, aunque tenga el crédito excelente. En algunas circunstancias, los bancos pueden aceptar la solicitud con un co-firmante, una persona que se haga cargo de pagar el préstamo, si la persona no puede.

5. Ser cliente del banco

Para poder otorgar un préstamo hipotecario algunas entidades financieras requieren que la persona sea cliente o tenga una cuenta de ahorros o de cheques.

