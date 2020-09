5 cremas para el contorno de ojos con las que podrás decirle adiós a las ojeras

Despídete para siempre de las ojeras con estas certificadas cremas

Las ojeras son unas manchas o círculos rojos que aparecen en nuestra piel debajo de las cuencas de los ojos y pueden salir a cualquier edad. No obstante, generalmente suelen aparecer cuando somos adultos y también pueden estar asociadas a ciertos estilos de vida.

Médicos especialistas señalan que las ojeras tienen varias causas, como el cansancio, falta de sueño, alergias o demasiada exposición al sol, aunque en varios casos también pueden deberse a motivos genéticos.

Pero ya es tiempo de que no te preocupes más si tienes ojeras, porque es importante que sepas que pueden atenuarse mediante la aplicación de productos naturales o fórmulas en crema hechas por especialistas en dermatología.

Es por ello que en esta ocasión te compartiremos un listado con las cinco cremas para el contorno de ojos más populares y mejor valoradas en Amazon, para que sientas la confianza que brinda usar solo lo mejor.

1. Crema de Neutrogena para corrección rápida de arrugas y ojeras:

Esta crema de Neutrogena ha sido creada para aplicar en la delicada zona de los ojos y está formulada con retinol para una acción rápida en la piel. Es capaz de desvanecer las líneas de expresión a su vez que suaviza el tono de las ojeras mientras ilumina y nivela los contornos de la piel.

Por otra parte, la crema de Neutrogena también te ayudará a reducir las líneas de expresión que salen en el rostro producto por la expresión de nuestras emociones. Es una loción que no tiene fragancia y se puede usar a diario para un mejor efecto. Para aplicarla solo limpia tu rostro y coloca una pequeña cantidad alrededor de toda el área de los ojos, dando golpecitos suaves hasta que el producto se absorba en la piel.

Con la aplicación de esta crema dejarás de preocuparte por las ojeras y su pronunciado color, porque ésta actúa directamente sobre las manchas y nivela la tonalidad de la piel mientras va hidratando y dando mayor elasticidad.

Esta crema es súper efectiva para devolver la flexibilidad a la piel, porque tiene aceite natural de escaramujo que se usa en la cosmetología para regenerar la piel y reducir la decoloración. La crema no causa alergias y no tiene olor fuerte porque no contiene parabenos ni sustancias artificiales.

3. CeraVe para reducir ojeras con ceramidas esenciales:

La crema de CeraVe es una de las opciones más recomendadas entre las chicas y expertos por su efectividad para reducir visiblemente las ojeras y la hinchazón que se genera en los ojos. Esto se debe a que contiene tres ceramidas esenciales para reparar, restaurar y proteger la piel. La crema también contiene ácido hialurónico que ayuda a retener la humedad natural de tu piel, mientras le devuelve suavidad y jovialidad.

La CeraVe es apropiada para todo tipo de pieles y la puedes aplicar dos veces al día en pequeños puntos alrededor de la zona de los ojos hasta que se absorba a fondo. Si deseas puedes colocarla bajo el maquillaje y disfruta igual de sus beneficios.

4. Crema hidratante en gel con ácido hialurónico:

Esta crema en gel ha sido formulada con ácido hialurónico, que aporta elasticidad a la piel y retiene la mayor cantidad de agua en ella, para mantenerla humectada mientras las manchas por las ojeras se van suavizando. La fórmula en gel es absorbida rápidamente y deja una sensación suave, relajada y refrescante.

El gel no te irritará la piel porque es hipoalergénico, por lo que toda el área de los ojos estará protegida. Por otra parte, ha sido dermatológicamente probado y aprobado para su uso hasta en las pieles más sensibles. Puedes aplicarlo por la mañana o en la noche, una vez que hayas limpiado el rostro para absorber todos los nutrientes.

5. Crema humectante con retinol para eliminar las ojeras:

Esta crema es perfecta para tratar las ojeras de tu rostro porque contiene retinol, que es un regenerador celular y estimula la producción natural de colágeno, por lo que las manchas desaparecen y tu piel queda con un aspecto más juvenil.

Al aplicar la crema reducirá cualquier signo de envejecimiento alrededor de tus ojos y puede usarse en todo tipo de pieles, ya que es hipoalergénica. Es recomendable su uso diario para que en tan solo cuatro semanas comiences a ver resultados favorables, con una piel sin ojeras, ni hinchazón, te sentirás y verás rejuvenecida.

