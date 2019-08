5 depiladoras compactas para remover el vello facial que puedes llevar contigo a todas partes

Una herramienta infaltable en tu kit de belleza.

Remover el vello facial es una tarea sumamente tediosa y que a veces puede resultar dolorosa. Por suerte existen muchas opciones en el mercado que además de facilitarte el trabajo, también te evitan el dolor, y entre ellas están las depiladoras compactas como las que te presentamos a continuación, con las que podrás hacerte los retoques que desees en todo momento.

1. Feeke: Sistema de depilación de 8 niveles

Este sistema de depilación cuenta con 600,000 flashes de láser y una ventana de lámpara grande. No es necesario reemplazar el cartucho, pues no funciona con batería, solo con electricidad. No es adecuado para pieles muy oscuras.

El sistema daña el folículo piloso logrando dar una depilación permanente. Te ofrece 8 niveles de energía y 2 modos de flash. Apto para diferentes tipos de piel y vello como rubio oscuro, marrón o negro.

2. Flawless: removedor de vello compacto

Con un chapado en oro de 18k, el removedor de vello es discreto, portátil e hipoalergénico. Viene con batería AA incluída.

Te elimina el vello facial al instante y sin dolor. Para el labio, la barbilla y las mejillas. Puedes darle un uso diario.

3. Leuxe: depiladora facial impermeable con luz LED

La depiladora facial cuenta con cuchillas hipoalergénicas de acero inoxidable que no causarán ni enrojecimiento ni irritación en la piel. Es totalmente lavable con agua corriente.

Sus cuchillas te eliminan sin dolor el vello facial de la línea de la mandíbula, las mejillas y el mentón de manera efectiva.

4. Jack & Rose: navaja 4 en 1 recargable y resistente al agua

La navaja recargable 4 en 1 incluye 4 cabezales de afeitar intercambiables: depiladora de nariz, depiladora de cejas, depiladora facial y cortapelos corporales. Es fácil de usar y limpiar. Compatible con puerto USB.

Con ella tendrás una depilación segura, indolora e hipolargénica. Puedes usar en cejas, pelusa de durazno, mejillas, labios superiores, mentón, cuello, línea del bikini, brazos, piernas y otras áreas del cuerpo. Lo mejor, es que tu piel estará libre de irritación y enrojecimiento tras su uso.

5. Bellabe: depiladora facial para pieles sensibles

Hecha de acero al carbono ultra resistente de grado médico hipoalergénico, la depiladora deja la piel sin vello y con un mínimo de molestias o irritación.

Diseñado especialmente para personas con piel sensible, la depiladora debilita el vello con el paso del tiempo, reduciéndote así la necesidad de eliminar el vello facial con tanta frecuencia.

