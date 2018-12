5 desodorantes en spray para prevenir los malos olores de los zapatos y los pies

Una fórmula patentada para eliminar el mal olor.

Nuestros pies son sometidos a diferentes inclemencias a lo largo del día y eso los deja vulnerables a hongos, bacterias o al sudor; todos factores que causan mal olor. Por eso es recomendable incluir entre nuestros productos de higiene personal, un desodorante en spray que ofrezca protección y frescura en todo momento. Para ello, te presentamos algunas opciones que eliminan los malos olores, para que nunca más te vuelvas a sentir incómodo al retirarte los zapatos.

1. DoctorCare Plus: Desodorante de menta

Este desodorante en spray está compuesto con una mezcla de aceites esenciales con propiedades antibacterianas y antifúngica, que actúan en conjunto para eliminar el mal olor de los pies y zapatos.

Puede ser aplicada en cualquier tipo de calzado que uses para practicar cualquier actividad física. Esta solución es recomendada incluso para piel sensible, ya que no irrita y deja una agradable sensación refrescante los pies.

2. Elite Sportz Equipment: Aerosol Elite para pies

Es un desodorante en spray elaborado con siete aceites esenciales entre los que destacan la menta y aceite de árbol de té; ingredientes naturales que juntos ayudan a combatir las bacterias que causan el mal olor.

También es un producto que ayuda a controlar problemas como la sudoración excesiva; al tiempo que funciona como humectante para la piel seca, relajante y refrescante para que puedas mantener unos pies saludables.

3. Gold Mountain Beauty: Desodorante para pie de atleta

Este desodorante para los pies está formulado con compuestos naturales y es completamente libre de productos químicos que pueden afectar la salud de la piel. Deja un agradable y fresco olor a menta por tiempo prolongado.

Es una solución efectiva que elimina el mal olor en los pies, sin importar el tipo de calzado que uses. Viene en una práctica botella portátil que puedes llevar cómodamente a donde sea que te encuentres.

4. Lumi Outdoors: Desodorante de limón y naranja

Desodorante en spray elaborado con ingredientes naturales que dejan un olor fresco en tus pies y zapatos. Está hecho a base de aceite de naranja y limón, los cuales contienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias.

Es un producto que también sirve como un ambientador, para combatir los olores desagradables en habitación, auto o baño. Dejando un agradable olor a cítrico que funciona como antifúngico, antibacteriano y antiviral.

5. FineVine Organics: Desodorante de aceites esenciales

Es un spray fabricado con aceites esenciales que tiene propiedades antibacterianas que trabajan para eliminar de forma segura el mal olor causado por los hongos en los pies. Su fórmula es útil para prevenir el pie de atleta.

Es un desodorante con fórmula ideal para tratar los pies sudorosos, los zapatos malolientes o las bacterias. Además, es un producto multifuncional que también alivia la picazón, calma la piel y la hidrata.

