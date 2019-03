5 espejos decorativos que harán lucir más grandes los espacios de tu casa

Una forma sencilla y práctica de darle a tu casa un look renovado y ampliar los espacios.

No hay nada mejor que darle a nuestro hogar un cambio de look cada cierto tiempo. Nos ayuda a mantenernos a gusto con nuestro entorno y a disfrutar al máximo de los espacios de nuestra casa, pero en ocasiones hay cambios que quisiéramos hacer pero que se nos hacen casi imposibles, como querer agrandar nuestra sala o habitación. Una buena alternativa para esto son los espejos, que nos dan la ilusión visual de estar en un espacio mucho más amplio, y le dan a la habitación un toque decorativo único. Dale un vistazo a estos modelos y elije el que mejor combine con el nuevo look de tu hogar:

1. Lulu Decor: Espejo circular de 24″ con esferas de cristal

Espejo con marco de metal con diseño que simula fuegos artificiales, con ciento de barras de metal con esferas de cristal en los extremos.

Es un espejo de alta calidad, elaborado con materiales de gran resistencia. Posee un pequeño aro para colgarlo en la pared y mantenerlo firme en su lugar.

2. DecorShore: Espejo redondo de 20″ con borde de mosaicos

Lujoso espejo con borde de mosaicos de cristal finamente labrados lo que permite que tengan un diseño brillante y único. El marco permite remover el espejo central para facilitar su limpieza.

Incluye clavijas resistentes para colgarlo en la pared con gran firmeza. Es un accesorio que le dará un toque fino y elegante a cualquier habitación.

Juego de 8 piezas de acrílico autoadhesivas con efecto de espejo, ideales para pegar en la pared en cualquier lugar o habitación de tu hogar. Cada pieza tiene unas medidas de 8 x 8 pulgadas.

Es el complemento perfecto para darle a tu hogar un aspecto vintage y clásico, sin perder el toque de modernidad y elegancia. Puedes colocarlos tanto en la pared como en el closet o el algún mueble.

4. Stonebriar: espejo con borde de latón con diseño de encaje

Espejo decorativo circular con borde de latón con acabado rústico y de color turquesa. El espejo es de 12,5 pulgadas e incluye una clavija trasera para colgarlo con facilidad en cualquier pared.

Es el complemento ideal para la sala, la cocina o incluso la habitación. Le otorga un toque rústico y moderno a cualquier espacio, además de dar una ilusión de amplitud.

Espejo con marco de metal con estilo moderno y minimalista. Sus 25″ de diámetro le dan una gran ilusión de amplitud a cualquier espacio. Incluye marco resistente y clavija posterior para colgarlo en la pared.

Ideal para un entorno moderno y contemporáneo, este espejo le da a cualquier habitación el toque de distinción y punto focal necesario para un aspecto totalmente renovado a tu hogar.

