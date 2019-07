5 estantes para plantas con los que podrás tener tu propio jardín de interiores

La alternativa perfecta para tener tu propio jardín en tu apartamento.

Tener plantas y flores a nuestro alrededor no solo purifica el aire y el ambiente, también es un excelente detalle decorativo que realza cualquier espacio. No todos tenemos un patio o jardín para poder disfrutar de nuestras plantas al aire libre, pero esto ya no es excusa; ya que con los estantes que te mostramos a continuación podrás tener tu propia colección de plantas en cualquier espacio y lograr un hermoso jardín de interiores:

1. Estantería de bambú de 3 niveles

Elaborado con madera de bambú resistente, este estante cuenta con 3 niveles para plantas pequeñas y medianas, y una barra superior para plantas colgantes.

Soporta el peso de todas tus plantas de forma firme y segura, además esta elaborado 100% con materiales naturales, por lo que también es eco friendly.

2. Estante asimétrico multifuncional de 6 niveles

La construcción robusta y resistente de este estante lo hace durable y evita el moho y la humedad en la madera. Tiene 6 niveles de estantes en los que puedes colocar plantas, libros, adornos, zapatos y mucho más.

Con un diseño único y muy llamativo, este estante es ideal para tu sala de estar, balcón o habitación. Podrás tener todas las plantas que siempre quisiste en tu propio apartamento.

3. Estantería de metal resistente

Elaborado con metal resistente, cuenta con 4 niveles donde puedes colocar plantas y macetas con un peso de hasta 25 kilos. Tiene una altura de 95cm.

Su diseño le da a tu hogar un toque clásico, elegante y romántico. Ideal para los espacios pequeños y reducidos, con este estante tus plantas podrán tener un lugar adecuado para su crecimiento y cuidados.

4. Estante de 3 niveles con hojas y mariposas

Con un moderno diseño de “S”, este estante tiene 3 niveles para plantas medianas y soporta hasta 140 libras. Tiene detalles de mariposas y hojas de metal a lo largo de toda la estructura.

Un estante hermoso y delicado que hará relucir tus enredaderas o plantas de ramas largas. Puedes colocarlo en cualquier rincón de tu hogar y mejorar su aspecto en segundos.

5. Estante con diseño floral

Este estante está elaborado en metal y tiene un diseño delicado, detallista y floral. Cuenta con 3 niveles y mide 27 pulgadas de alto. Con su base en forma de “S”, flores y bandejas de malla de metal, es un estante único y llamativo.

Ideal para resaltar cualquier rincón o espacio de tu hogar, este estante es perfecto para exhibir plantas florales o enredaderas. Dale un toque de color y vida a los espacios más pequeños.

