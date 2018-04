5 estilos de blusas de mujer plus size para estar cómodas

Para estar en la calle, en el trabajo o en casa, estas blusas con cómodas y frescas para el día a día.

En ocasiones, resulta difícil conseguir prendas para las mujeres plus size. No todos los diseños tradicionales y a la moda se ajustan a este tipo de cuerpo, por lo que resulta un dolor de cabeza en las mujeres a la hora de ir de compras. Para ellas, hoy les traemos 5 estilos de blusas plus size frescas y cómodas para toda ocasión.

1. Blusa off shoulders de Zaful

Amplia blusa off shoulders manga tres cuartos con estampado floral. Elaborada en poliéster fresco y cómodo. Disponible en blanco, azul, vinotinto y rosado.

Su diseño atemporal te permitirá usarla en cualquier época del año. Combínala con jeans para ir al trabajo, en una salida con amigas o para tus próximas vacaciones.

2. Franela floral de Allegrace

Franela con cuello en V y mangas cortas elaborada en algodón. Tiene un diseño estampado con flores vinotinto con aire muy primaveral pero atemporal. Disponible en más de 4 colores.

Las flores nunca pasan de moda. Esta blusa es perfecta para usar con shorts, faldas, jeans y pantalones lisos, para ir de compras, salir a pasear, a tomar un helado o para ir a trabajar. La consigues a partir de $14.

3. Allegrace: Blusa larga unicolor

Blusa de algodón cuello en V unicolor de corte suelto. Sus mangas tres cuartos tienen una abertura desde el hombro hasta el extremo inferior, que le da un estilo coqueto y atrevido. Disponible en más de 8 colores.

Cómoda y de tela transpirable, esta blusa sencilla podrás usarla a diario para hacer diligencias, y si le agregas un collar tendrás un look menos informal para la noche. Tiene un costo de $15.

4. Blusa con encaje de Quartly

Blusa suelta unicolor off shoulder tipo casual elaborada en poliester. Posee delicado encaje blanco en el borde superior, inferior y en sus mangas tres cuartos, que hacen contraste delicado con el tono oscuro de la blusa. Disponible desde la talla S hasta la 5XL.

Úsala para ir a la playa o una salida nocturna con tus amigas o familiares. Su estilo es llamativo y diferente. Es recomendable lavarla a mano para que el encaje no resulte afectado en la lavadora.

5. Blusa unicolor Zeagoo

Blusa unicolor tipo túnica elaborada en poliéster. De mangas cortas y cuello en V, posee un sexy diseño de tiras cruzadas en la parte delantera del cuello, que está muy en tendencia. Disponible en rojo, verde y negro.

Cómoda y suave, esta linda blusa podrás llevarla con unos leggins, jeans o pantalones de vestir para lograr un look más formal. La consigues en Amazon a partir de $19.

