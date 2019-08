5 estilos de relojes Nine West para mujeres que les gusta verse elegantes sin gastar mucho dinero

Un accesorio moderno y sofisticado, adaptado a tu bolsillo.

Según la famosa diseñadora de modas Coco Chanel: la simplicidad es la clave de la verdadera elegancia; y nosotros no podemos estar más de acuerdo. Por tanto, para lucir elegante no hace falta lucir recargado y gastar mucho dinero. Sin embargo, cuando se trata de relojes, son pocos los que además de elegantes sean baratos. Por suerte, los relojes de Nine West que te vamos recomendar combinan las tres características recalcadas: simplicidad, elegancia y bajo costo.

1. Reloj con pulsera de malla y caja cuadrada

Con pulsera de malla en color plata y eslabones finales ajustables, el reloj presenta una caja en color oro rosa y un lente de cristal mineral.

El reloj te ofrece un movimiento de cuarzo japonés, una caja con un diámetro de 29 mm y un estilo metalizado muy femenino y a la moda.

2. Nine West: reloj gold rose con esfera floral

El reloj de color rosa presenta un lente de cristal mineral, agujas y marcadores en tono rose gold y una correa rosa con cierre de hebilla.

Su esfera texturizada en tono dorado rosa claro con diseño floral impreso en 3D, le dará un toque oriental a tu estilo. Cuenta con una caja con 38mm de diámetro y un movimiento de cuarzo japonés.

3. Nine West: reloj con pulsera de malla y esfera dividida

Con una caja de 43 mm de diámetro y un lente de cristal mineral, el reloj presenta una esfera dividida con un rayo solar medio mate y medio gris topo.

Con un movimiento de cuarzo japonés y un ancho de banda de 16 milímetros, el reloj te aporta un estilo sobrio y ligeramente colorido.

4. Nine West: reloj camel de estilo casual

El reloj cuenta con un lente de cristal mineral, esfera en color champagne claro con agujas y marcadores dorados, y una correa color caramelo con cierre de hebilla.

Con el tendrás un movimiento de cuarzo japonés y un estilo casual perfecto para que lo uses por las tardes y noches. El diámetro de su caja es de 40mm.

5. Nine West: reloj de malla rose gold

Con lente de cristal mineral ligeramente abovedado, el reloj presenta una esfera plateada con agujas y marcadores en tono dorado rosa.

El reloj te ofrece una pulsera de malla en tono dorado rosa, una hebilla deslizante ajustable y un movimiento de cuarzo japonés. Su estilo, hace de un reloj perfecto de llevar a cualquier parte y a cualquier hora.

