5 fajas moldeadoras diseñadas para darle forma y control a tus muslos

Luce unas piernas esbeltas y moldeadas

Mantener una imagen que nos satisfaga cada vez que nos vemos en el espejo y que nos haga sentir hermosas, requiere de mucho esfuerzo y disciplina. Sin embargo, el tiempo en ocasiones se nos agota y necesitamos acudir a medidas que de manera instantánea nos faciliten resultados. Las fajas son un gran aliado en esos momentos donde queremos destacar nuestra silueta. Y para que tengas las mejores a la mano, escoge entre estos cinco estilos que han sido diseñadas especialmente para dar forma y controlar los muslos.

1. Yummie Fx moldeador de muslos

La faja de Yummie Bra, es una pieza que se utiliza para moldear específicamente el área de los muslos y ha sido diseñado con un sistema de ventilación que aleja todo el calor y te mantiene fresca en todo momento. Es un diseño sin costuras que no se refleja bajo la ropa y levanta los glúteos.

Esta faja te ayudará a realzar tu figura y una de sus cualidades es que es antideslizante, por lo que no se te bajará en ningún momento y permanecerá segura en el mismo lugar. Su función de compresión permite que tu figura se mantenga elegante y hermosa.

2. Traje moldeador de cintura alta sin costuras

Este faja controla la zona baja del cuerpo dando compresión y firmeza a esas áreas. Este diseño ha sido confeccionado con una tecnología que no deja costuras y se siente ligero debajo de la ropa. Es antideslizante y se puede llevar sin tirantes.

Con esta faja podrás controlar muy bien toda la parte del vientre y elevar un poco más los glúteos dando firmeza. Viene en color piel y negro, para que escojas el que se adapte a tus necesidades.

3. Traje moldeador de muslos y vientre

Confeccionada con tela de nailon y elastano que lo hace muy cómodo. Esta faja ayuda a moldear la cintura y no requiere de sujetadores para permanecer en su zona porque es antideslizante. No posee costuras y ha sido reforzado con material de silicona.

Este moldeador mantiene firme la barriga, el vientre, los muslos y levanta los glúteos dando una apariencia más hermosa a tu figura. Disfruta de tus mejores faldas, pantalones o vestidos y luce una silueta de encanto.

4. Faja tipo short

Hecha con material de algodón, microfibra, nylon y spandex, que la hacen un diseño flexible y suave al momento de utilizarla. No se desliza y permanece en su lugar durante todo el tiempo que la tengas puesta.

Si estás buscando una faja que te ayude a moldear la figura y que mantenga todo en su lugar, esta faja es ideal para que puedas usarla al momento de ir a algún lugar donde requieras lucir esa prenda de vestir que tanto te gusta y que se ciñe al cuerpo, porque esta faja no se nota por debajo de la ropa.

5. Faja tipo pantalón corto para mujer

Esta faja de medio cuerpo es ideal para utilizarla con tus pantalones favoritos o esa falda corta que te encanta, porque es de tamaño pequeño y mantiene firme la cintura y el viente, la espalda baja y tus glúteos.

Esta faja no posee costuras por lo que no se notará por debajo de tu ropa permitiendo que puedas usarla incluso con vestidos de tela muy suave. Su material es ligero, cómodo y fresco por lo que no transpirarás con ella.

