5 fajas moldeadoras para lucir unos muslos delgados y esbeltos

Luce tus pantalones ajustados favoritos con tu mejor figura.

Lucir una figura esbelta y delgada con nuestra ropa favorita no siempre es posible, en especial por nuestras curvas. Sin embargo, no debes avergonzarte por ello, ya que cada mujer es perfecta y hermosa tal cual es. Pero si deseas lucir unos muslos delgados y ponerte esos pantalones ajustados que siempre has querido, puedes valerte de la ayuda de las fajas que te mostramos a continuación, que moldearán tu figura en segundos y te darán el look que siempre soñaste.

1. Faja de cintura alta

Esta faja ha sido diseñada con cintura alta, es ligera y delgada. Tiene una malla de fibra con buena permeabilidad que te hace sentir fresca. Comprime la barriga con control ultra firme de los muslos y la espalda.

Es muy cómoda y antideslizante por lo que estará segura en tu cuerpo y te permitirá movilizarte fácilmente durante el día y viéndote muy hermosa y con figura esbelta.

2. Faja ultradelgada con tirantes removibles

Esta faja ha sido elaborada con nylon y spandex, con forro de tela que absorbe la humedad y es de alta elasticidad. Esta faja de pantalón corto y cintura alta reduce el tamaño de cintura y la barriga y aumenta los glúteos.

Diseñada para que tu barriga se vea más firme y tu figura completa luzca esbelta. Es de alta elasticidad y respiración libre, ligera, agradable para la piel y cómoda de llevar.

3. Faja compresora para muslos y caderas

Elaborada con nylon y spandex, tiene un cierre elástico. Es de corte medio en tus muslos, lo que moldea tu cuerpo y controla la parte superior. Levanta los glúteos y te da una cintura más delgada.

Te da una sensación de libertad lo que permite que te movilices fácilmente y no se marca bajo tu ropa, por lo que tendrás una figura hermosa sin que nadie sepa tu secreto.

4. Fajas de corte alto con extra compresión

Esta faja viene en dos colores y ha sido diseñada con Spandex y Nylon sin costuras. Su diseño de cintura alta tonifica tus caderas y da un control firme a toda tu figura.

Es adecuada para cualquier ocasión dándote un control firme. La puedes llevar debajo de tus outfits para ir a fiestas, gimnasio, uso diario, trabajo o también recuperación post parto.

5. Faja estilo short de compresión de muslos

Esta faja ha sido elaborada con Nylon y Spandex de alta calidad, es antibacteriana y su tela absorbe la humedad. Da soporte a la cintura y controla la barriga.

Ha sido diseñada para usar en tu día a día para que de manera cómoda puedas lucir una figura esbelta bajo cualquier atuendo.

También te puede interesar: 4 fajas elásticas estilo bodysuit cómodas para usar bajo tu ropa a diario.