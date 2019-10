5 ideas de regalos que toda madre primeriza necesita y sabrá apreciar

Los básicos que toda mamá debe tener.

Para algunas mujeres ser mamá primeriza puede que no sea tan complicado. Sin embargo, para la mayoría siempre existen eventualidades nuevas. Se presentan miedos, temores e inseguridades que las llevan a pensar que no están preparadas para la labor más importante de sus vidas. Realmente, es una época donde se vienen muchos cambios para la mujer y la familia, así como del entorno que la rodea, por lo que sería de gran ayuda que sus seres queridos la apoyen en todo y propiciar los ambientes adecuados para ello. Si estás buscando el regalo ideal para esa mamá primeriza, y facilitarle el proceso en su nueva faceta, acá te presentamos cinco opciones que no puedes pasar por alto para la nueva mamá y su bebé.

1. Portabebés de tela

Una de las herramientas más importantes que toda mamá primeriza debe tener a la mano. Este portabebé se se ajusta muy bien en el cuerpo y soporta pesos de hasta 35 libras. Es una excelente forma de llevar a tu bebé sin que sientas dolores de espalda.

Realmente este es un gran regalo para las madres primerizas y para promover la crianza con apego, donde el bebé no pierde esos primeros contactos con la madre que son importantes para ayudarlo a generar la seguridad que el niño o niña necesitará para el futuro.

2. Almohada en forma de donut multifunción

Es una almohada creada para que el recién nacido pueda descansar, cuidando la postura de su columna vertebral. Es el lugar ideal para que mamá pueda hacer sus deberes y estar al pendiente de cada movimiento del pequeño. Está diseñado con tela suave y ligera donde los bebés se pondrán relajar.

Es un lindo detalle para el recién nacido y también para su mamá a quién le será imprescindible en el día a día, pues este almohadón también permite la interacción del bebé con los padres. Es súper práctico y fácil de llevar a todas partes.

3. Almohadillas orgánicas lavables para lactancia

Este kit de almohadillas ideales para usar las mujeres que están en proceso de lactancia. Viene con 14 paquetes, todos pensados para ser utilizados en el transcurso de una semana. Cada unidad está diseñada con cuatro capas de absorción, de las cuales 3 capas son de bambú ultra absorbente y con capa impermeable para evitar accidentes.

Realmente es una muy buena opción a escoger para regalarle a la mujer que ha sido madre por primera vez y requiere de estar protegida a la hora de salir de casa o recibir visitas, para evitar las manchas en ropa causadas por la lactancia del momento.

4. Pañalera estilo mochila de gran capacidad

Esta mochila ha sido creada como un porta pañales con funciones inteligentes porque posee un puerto de carga USB integrado, para recargar la batería de tu celular. Este bolso de hombros ha sido elaborado con tela ligera de nylon y algodón que resiste al agua y a las deformaciones. Sus correas y asa evitan las roturas. Viene armado con 13 bolsillos, todos distribuidos interna y externamente.

Puedes elegir entre varias tonalidades y con la seguridad de llevar una mochila fuerte y eficiente para esa mamá que lleva una vida activa y debe cumplir con deberes fuera de casa pero lleva a su bebé consigo, por lo que requiere estar bien equipada para cualquier eventualidad.

5. Bomba de lactancia manual para extraer leche

El extractor de leche creado con silicona es un gran aliado para obtener toda la leche materna a través de la succión con la técnica de apretar, adherir al pecho y dejar que la naturaleza fluya. No requiere de cables, ni baterías. Se esteriliza de manera fácil, a través del agua hirviendo durante dos o tres minutos aproximadamente.

Esta herramienta nunca puede faltar entre las cosas de mamá a la hora de planificar la lactancia del nuevo bebé. Se adapta a todo tipo de tamaños de senos y al contacto con la piel es muy suave por lo que no causará molestias.

