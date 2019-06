5 limpiadores faciales especiales para las pieles sensibles

Dale a tu rostro el cuidado que merece con estos limpiadores faciales.

Cuando tu piel es sensible requieres el uso de productos especialmente formulados e hipoalergénicos, que te protejan de cualquier reacción alérgica o irritación, al mismo tiempo que le dejen libre de cualquier impureza. En este sentido, debes considerar productos especiales al momento de seleccionar tu limpiador facial, tal como los que te mostramos a continuación:

1. No B.S.: Lavado Facial Natural

Este limpiador suave hace que el maquillaje y los restos resistentes en los poros se trabajen rápidamente con una espuma densa y cremosa. Contiene áloe vera y té verde para cuidar tu piel.

Sus ingredientes te proporcionan una defensa antioxidante contra la desagradable suciedad que tu piel acumula a lo largo del día, perfecto para limpiar e hidratar tu piel sensible.

2. Limpiador Facial Diurno y Nocturno Clean&Clear

Está hecho con gingseng, vitamina C y extracto de pepino. Este lavado de cítricos está formulado de manera única con estallidos que explotan de energía y vitaminas para nutrir tu piel al tiempo que eliminan la suciedad.

Es un paquete de dos productos para limpieza facial diurna y nocturna, sin componentes comedogénicos y sin aceite, es hipoalergénico para limpiar suavemente tu piel sin maltratarla.

3. Limpiador Facial Diario CeraVe

Es una fórmula única que contiene tres ceramidas esenciales que limpian, hidratan y ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel de tu rostro. Contiene ácido hialurónico para ayudar a retener la hidratación natural de tu piel.

Elimina la suciedad, el aceite y el maquillaje sin dejar la piel de tu rostro tensa o seca. No contiene perfumes, no comedogénico, no seca ni irrita tu rostro. Ideal para utilizarlo a diario.

4. La Roche-Posay: Limpiador Facial hidratante

Es un lavado facial diario para pieles sensibles. Su formula de limpiador en crema ayuda a retener la hidratación esencial mientras se limpia. Elimina suavemente el maquillaje y la suciedad.

Te ayuda a mantener la barrera protectora natural y el PH de tu piel. Deja tu rostro con la sensación de hidratación, está infundido con agua termal prebiótica, ceramida-3 y glicerina.

5. Limpiador Facial con Vitamina C

Con potentes antioxidantes como la vitamina C y el áloe orgánico natural, este lavado facial funciona tanto para hombres como para mujeres para rejuvenecer la piel con su fórmula de alta calidad.

Es un lavado suave para la cara que ayuda a despejar y destapar tus poros, brotes y manchas. Sus ingredientes ayudan también a limpiar las células opacas de tu piel y penetran para mantenerla hidratada.

