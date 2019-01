5 loncheras espaciosas para llevar todas tus comidas del día

La mejor alternativa para evitar comer afuera y salirte de la dieta.

No hay nada más sano y más sabroso que la comida casera. Y no es que la comida de la calle no sea deliciosa, es solo que se degusta mejor cuando no se le come a diario, y esto sin contar los factores de salud y nutrición. Y como estar en forma es una tendencia que se hace más y más fuerte, nada mejor que llevar contigo los alimentos, bebidas y snacks más sanos y nutritivos directamente desde tu casa. Para ello te recomendamos a continuación 5 opciones de loncheras espaciosas y cómodas.

1. Zuzuro: lonchera con 3 recipientes reutilizables

Esta lonchera Zuzuro trae consigo 3 contenedores de comida y 2 paquetes de hielo. En cuanto a su fabricación, cuenta con un interior hecho en forro de peva extra grueso, espuma EPA y herrajes de metal de alta calidad. El exterior está hecho con poliéster resistente 840D ultra grueso.

La bolsa enfriadora, el diseño compacto y la artesanía de alta calidad, ponen a tus comidas a un nivel completamente nuevo. Y es que la bolsa enfriadora reduce el volumen sin comprometer el espacio de almacenamiento. Además, la lonchera te trae 2 portabotellas totalmente aisladas y dos laterales para guardar tus objetos personajes.

2. Rockland Guard: lonchera con correa y asa de transporte

La lonchera Rockland Guard cuenta con espacio para 3 contenedores, 2 botellas, bocadillos adicionales y bolsillos de malla para tus papeles, teléfono o billetera. La compra incluye una bolsa de comida con aislamiento, correa para el hombro y asa de transporte.

El enfriador de bolsas de comida mantendrá todo a una temperatura controlada. Por otro lado, su correa y su asa te facilitarán el transporte. Ideal para que lo lleves al trabajo, gimnasio, escuela, picnics, camping o en movimiento.

3. HemingWeigh: lonchera térmica aislante

La lonchera de Hemingweigh está equipada con 3 recipientes para un almuerzo sin PBA en su interior, una correa para el hombro y una bolsa de hielo para horas de aislamiento frío. Y por su material premium de alta resistencia, resistirá el uso cotidiano sin problemas.

La lonchera te proporcionará aislamiento térmico de alta densidad que mantendrá tus bebidas y alimentos refrigerados durante horas. Además de ello, tendrás un compartimento principal espacioso, un bolsillo completamente aislado para bebidas y un compartimiento de almacenamiento superior con muchos bolsillos.

4. Evolutionize: lonchera con hielo reutilizable

La lonchera de Evolutionize incluye 3 contenedores de preparación de comidas con control de porciones y un paquete de hielo. La lonchera cuenta con tres sistemas de compartimentos accesibles de forma independiente y bolsillos laterales para guardar botellas y bolsas de alimentos.

Esta lonchera aísla hasta 4 comidas, 2 tazas de agitadores de proteínas, un bolsillo exterior de malla y un bolsillo externo privado para todo lo demás. Ideal para que lo lleves al trabajo, gimnasio, escuela, picnics, camping o playa.

5. Ramaka Solutions: lonchera multiusos extra grande

La lonchera de Ramaka Solutions te proporciona mucho espacio para contenedores apilados. Además, el bolsillo frontal con cremallera de la bolsa de almuerzo sostendrá de manera segura tu teléfono inteligente o tableta. Disponible en 6 colores.

Esta lonchera es resistente a las manchas y al agua gracias a su material de nylon, además puedes almacenar grandes botellas de agua de 20 oz.

