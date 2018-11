5 maneras sencillas, diferentes, y rápidas para usar tus bufandas

Estilos variados para todos los gustos...

Este tema nos gusta mucho a las mujeres ya que tiene que ver con prendas de vestir, ropa y moda. Me refiero a las bufandas o también conocidas como “Scarf “. Las mismas existen de distintos colores y texturas. Muchos podemos pensar que solo esta prenda de vestir se usa en epocas frías o invierno, y no es así. Las bufandas se han convertido en una pieza esencial que no debe faltar en nuestro guardarropa. No tan solo las usamos las mujeres sino todos los miembros de nuestra familia.

Por esta razón te presentó 5 maneras faciles, prácticas y rápidas para usar tu bufanda:

Este estilo te hace crear un estilo propio. Tenemos los dos lados de la bufanda iguales la agarramos por la parte final o punta y hacemos un nudo. Luego hacemos otro nudo dejando un espacio circular entre medio porque esa parte la vas a colocar por tu cabeza. Queda como si fuera un lazo. Este estilo es muy sofisticado. Estilo bastante radical y muy vistoso dependiendo de la bufanda que uses y el color. Los colores más populares que se usan son Gold Rose, cuadros y tonos sobrios. Te ofrecen ese gran “look”. Haces un nudo en el medio, luego agarras las esquinas de manera individual. Cada una la vas a enrollar por dentro como si fuera un sorullito y lo amarras detrás de tu cuello. El mismo proceso lo haces con el otro lado y la bufanda va a quedar torcida de manera corta cubriendo el área total de tu cuello. Mi próximo estilo surgió en una noche fría en New York donde todavía no me acostumbraba al frío y en general al clima cambiante del área porque no tenía abrigo. Rapidamente pensé en lo que tenía, hice un doble nudo al frente y estiré los dos lados cubriendo mis hombros. Sin pensarlo mucho se convirtio en un estilo muy elegante para yo ir al Teatro. Este próximo estilo lo llamo vaquero, porque va colgada al cuello. Si tenemos una bufanda en forma de triangulo es más fácil y más vistosa. Solo le haces un nudo detrás de tu cuello y listo. Sin duda con una bufanda a cuadros vas a lucir muy original. Yo encuentro los nudos muy atractivos. Por eso este estilo es sencillo y se ve muy fino. Solo colocas la bufanda detrás del cuello con los dos lados iguales. Pasas una parte por la parte de alfrente del cuello y ese mismo lo pasas por dentro del cuello. Te va a quedar un lazo en esa área dejando caer las dos partes de la bufanda hacia adelante.

Recomendaciones:

Estas son opciones que yo he visto y he experimentado en mi vida cotidiana como madre de dos porque me gustan las bufandas. Lo importante es que aparte de sentirte y verte bien tu seas feliz usando las mismas.

Aquí algunas opciones de bufandas para ti:

1. Pashmina de flecos:

Viene en 45 colores a escoger. Estas pashminas son ideales para eventos tanto en interiores como en exteriores.

2. Bufanda de algodón:

Viene en 16 colores a escoger. Material de primera calidad para una sensación más cómoda en tu piel. El material de algodón es suave, transpirable y ligero.

3. Bufanda de cuadros:

Viene en 45 colores diferentes a escoger. Esta elegante bufanda de cachemira es muy suave y delicada durante su uso.

4. Bufanda unisex:

Viene en 17 colores a escoger. Tamaño estándar, pero lo suficientemente largo como parausarlo de muchas maneras. Puede ser para hombres o mujeres.

5. Bufanda básica sin punta final:

Viene en 31 colores a escoger. Bufanda infinita, una muy suave y cálida que está confeccionada con una red entrelazada para un efecto divertido y moderno.

¡Que te diviertas inventando estilos!

Artículo por: Haydeé Rosario, colaboradora de la sección Guía de Compras

www.madrededos.com

@madrededostv