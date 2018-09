5 máquinas de champú para dejar las alfombras como nuevas

Mantén los espacios de tu hogar limpios para prevenir enfermedades con una de estas.

Muchas veces, cuando no mantenemos un estricto sistema de mantenimiento de nuestras alfombras se van acumulando manchas, la mugre y los malos olores que resultan difíciles de limpiar cuando no invertimos tiempo y dedicación en ello. Por eso, para alegrarte la vida, te traemos una lista exclusiva de máquinas de champú diseñadas para limpiar de manera profunda tus alfombras y de esa manera prolongar su vida útil.

1. Máquina para limpiar tapetes

Esta máquina exclusiva de Bissell elimina los alérgenos, la suciedad y los olores en las alfombras y tapetes. Su diseño viene con un depósito 2 en 1 extraíble, con boquilla y manguera de limpieza extra larga. Incluye fórmula profesional de 8 onzas para garantizar tus resultados de limpieza.

Es una manera de limpiar de forma profunda tus alfombras y de extender su vida útil. Antes de empezar te recomendamos retirar los muebles y aspirar poniendo especial atención en manchas específicas.

2. Máquina con cepillos rotativos

Esta máquina con tecnología SpinScrub Brush, viene con una manguera de 8 pies y cepillos rotativos extraíbles, los cuales lavan y frotan la superficie de manchas y suciedad de madera sellada, vinilo, baldosas y alfombras desde cualquier ángulo. Su peso no supera las 19 libras, lo que garantiza comodidad.

Es importante llenar el depósito con una cantidad adecuada de detergente y de agua, luego pasarla por la alfombra, de manera que formes un patrón asegurándote de avanzar lentamente mientras abarcas la habitación. Su ventaja es que proporciona un tiempo de secado rápido.

3. Limpiadora compacta

Limpiadora de alfombras Hoover PowerDash, viene con un diseño compacto ideal para que limpies espacios pequeños. Cuenta con potencia de secado, y depósito para agua limpia y sucia. Incluye una solución antimicrobiana.

Luego de que laves la alfombra para eliminar olores y manchas, pon a funcionarla en agua fría y sin detergente, para luego dejar que se seque antes de colocar los muebles. Al terminar la puedes almacenar fácilmente sin que ocupe mucho espacio.

4. Máquina lavadora y aspiradora

El Hoover Dual Power está diseñada para limpiar y aspirar, lo que resulta perfecto para que la utilices en toda la casa. Cuenta con un envase extraíble de 15 pulgadas y un cepillo de rodillo que puede rotarse para alcanzar los lugares más difíciles. También incluye un kit de secado rápido y solución limpiadora.

Viene con un sistema de espuma de secado rápido que permite que las alfombras queden limpias de manera profunda, al tiempo que evita que queden rastros de humedad y malos olores.

5. Limpiadora con centrifugado

Esta limpiadora con centrifugado brinda una limpieza profunda con un secado rápido. Su diseño cuenta con cepillos giratorios que limpian desde todos los ángulos y tanque dual que permite mantener el detergente y el agua sucia separada.

Su sistema convierte el detergente en espuma mientras llega a los cepillos, los cuales son capaces de alcanzar las capas de la alfombra y disolver el sucio. Es perfecta para que mantengas las alfombras de tu casa limpia en poco tiempo, gracias al calor que brinda para acelerar el tiempo de secado.

También te puede interesar: Los mejores 8 productos As Seen on TV para facilitarte la limpieza en el hogar.