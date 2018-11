5 mesas para tu ‘living’ que combinan con todo tipo de muebles disponibles en Walmart

Son mesitas multiusos y baratas porque a veces lo simple y práctico es lo más conveniente

¿Probablemente no habías pensado en Walmart para comprar tu mesita del ‘living’, cierto? Resulta que Walmart tiene una de las mayores variedades. Además son expertos en mesas sobrias, y en varios colores que combinan con todo. Así no tienes que pensar demasiado porque, además, si tienes niños pequeños no querrás comprar una demasiado cara. También tienen, por supuesto, una variedad con grandes diseños, pero aquí te presentamos cinco opciones multiusos y baratas.

Es una de las mesas más valoradas por clientes Walmart porque tiene dos espacios (uno superior y otro casi al nivel del suelo), superficie de madera y estructura de metal. Simple y moderna, de color gris, complementa cualquier decoración. Pesa 34 libras y mide 41.34X20.08X17.80 pulgadas.

Si quieres una opción de mesa redonda, esta mesa tiene un punto retro y encajará a la perfección. Es un ‘best seller’ porque es sobria, barata, combina con todo y, lo mejor, está disponible en dos colores para adaptarla a tu ‘living’. Hecha de madera, mide 35.43X35.43X17.83 Inches y pesa 35.71 libras.

Es el mejor ejemplo de mesita 100% combinable. Es una apuesta segura. Es rectangular, mide 19.50X41.50X17.62 Inches, pesa 63 libras y tiene dos niveles. Está disponible en tres colores básicos: espresso, ris y negro. Una gran opción si no quieres pensar ni gastar demasiado.

Esta mesita es la locura de la decoración porque puedes hacerla combinar absolutamente con cualquier estilo. No llama la atención porque es simple pero es tan barata y cumple tan bien su función que puede ser lo que buscas. ¿Lo mejor? ¡Disponible en 7 colores! Perfecta para un lateral del sofá, hecha de madera y sólo pesa 9 libras.

Esta mesa para el lateral del sofá es una de los ‘best sellers’ porque es económica y fácil de combinar. Mide 18.00X18.00X20.00 Inches, pesa 27 libras, está hecha de dos niveles de madera y un cajón, además la puedes adquirir en marrón o gris.