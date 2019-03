5 modelos de chaquetas denim que nunca pasan de moda y disimulan los rollitos de la barriga y espalda

Una prenda que se convertirá en la nueva favorita de tu closet.

Las chaquetas de denim son una prenda básica en cualquier armario femenino. No importa si eres alta, baja, delgada o rellenita, este complemento queda bien en cualquier figura y es combinable con infinidad de looks. Lo mejor de todo, es que siempre cuentan con una estructura y diseño semi rígido que te ayudan a disimular los rollitos de más y a marcar tu cintura. Si aún no tienes la tuya, revisa esta selección de 5 modelos que nunca pasan de moda y serán las nuevas favoritas de tu closet.

1. Levis: Chaqueta clásica

Chaqueta denim pre lavada con bolsillos al frente y botones metálicos. Posee cuello puntiagudo y su corte termina a la altura de la cadera.

Levis es una de las marcas favoritas al momento de comprar prendas de denim, pues sus modelos son atemporales y de excelente calidad, y esta chaqueta no es la excepción.

2. Chaqueta corta Hollywood Star

Chaqueta de estilo vaquero con bolsillos al frente y botones metálicos. Disponible en negro, azul claro, azul oscuro y blanco.

Combínala con tus vaqueros favoritos, faldas o vestidos de fin de semana. Esta chaqueta además de ocultar tus rollitos te abrigará los días de brisa. Puede ser lavada a máquina con agua fría.

3. Chaqueta recta blanca Blue Age

Chaqueta blanca de corte recto con 2 bolsillos delanteros, bolsillos laterales y botones metálicos.

Consigue un look elegante añadiendo esta chaqueta a tu outfit. Podrás usarla durante cualquier temporada del año y lavarla las veces que sea necesario.

4. Chaqueta holgada prelavada Judy Bridal

Chaqueta de denim prelavado estilo boyfriend. Posee botones metálicos, bolsillos frontales y detalles rasgados en las mangas y torso. Disponible en S, M, L, XL.

Vuelve a la onda retro con esta hermosa chaqueta, perfecta para ir al trabajo, al centro comercial o a una salida con tus amigas. Su diseño holgado te hará sentir cómoda.

Chaqueta de denim prelavado con cierre de cremallera, bolsillos en el pecho y detalle arruchado. Disponible en azul claro y azul oscuro.

Para las mujeres más atrevidas que les gusta resaltar esta es una excelente opción. Un diseño original y moderno que será el elemento wow de cualquier outfit. Lo mejor de todo es el ajuste extra que tiene en la zona de la cintura lo cual estiliza tu figura y te hace lucir más delgada.

