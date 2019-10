5 monitores pequeños para usar como segunda pantalla por menos de $100

¡Productividad al máximo con dos pantallas!

¿Alguna vez has considerado usar dos pantallas para trabajar? Cada vez más personas optan por esta modalidad, que les permite usar muchas pestañas a la vez y tener toda la información que necesitan a la vista. Para armar tu espacio de trabajo ideal no es necesario que gastes mucho dinero, sino que con uno de estos modelos de 22” y menos de $100 podrás hacerlo en cualquier lado.

1. Monitor Acer

Con una pantalla de 21.5” por su marco, este monitor de Acer ofrece una calidad en Full HD de panel IPS, de gran calidad. Tiene una tasa de refresco de 75Hz, ideal para trabajo y también videojuegos, con Radeon FreeSync. Puede ajustarse la inclinación de la pantalla, de -5° a 15°, pero no su altura. No es compatible con soportes VESA, pero tiene un diseño ultra fino que no ocupa mucho espacio en tu escritorio, con unas dimensiones de 19.6 x 8.3 x 15.1 pulgadas.

Se trata del monitor mejor valorado de la guía, con 4.4 estrellas en Amazon. Con un precio que ronda los $90, los clientes mencionan que se trata de un producto con una buena relación precio-calidad, destacando la gran reproducción de colores de su pantalla y su diseño ligero. Además, destacan la posibilidad de inclinar la pantalla, su pantalla mate que evita los reflejos y sus puertos VGA y HDMI.

2. Monitor Sceptre

De la marca Sceptre, este monitor cuenta con una pantalla LED en Full HD y un diseño ultra fino, muy similar al modelo anterior. Se destaca en este monitor la presencia de altavoces, la compatibilidad con montaje VESA para ponerlo en la pared, y que puede inclinarse su pantalla para un uso más cómodo. En la parte trasera, cuenta con 2 puertos HDMI, 1 VGA, 2 de audio y 1 DC. Además, tiene una tasa de refresco de 75Hz que sirve para trabajar mejor, sin interrupciones.

Es un monitor bastante económico, con un precio menor a $80 y con una valoración positiva en Amazon. Los clientes afirman que se trata de una opción de mucha calidad, a un precio adecuado, y que sirve tanto para trabajar como para jugar videojuegos. Mencionan que para lograr una buena reproducción de colores, es necesario modificar los ajustes de fábrica. Destacan también su tamaño compacto, de 19.6 x 6.6 x 14.4 pulgadas, y su fácil instalación.

3. Monitor Asus

Con un diseño más clásico, este monitor de Asus tiene una pantalla LED en Full HD, con botones de control en la parte inferior para ajustar el brillo y color. Se destaca este monitor por la tecnología Smart View, que ajusta automáticamente colores, contraste y brillo dependiendo de las imágenes que se muestran. Es compatible con los montajes VESA para colocarlo en la pared, y sus dimensiones son de 20.2 x 7.9 x 15.2 pulgadas. En la parte trasera, cuenta con puertos de conexión HDMI, VGA y DVI-D.

Por su descuento del 11%, este monitor de Asus se ubica actualmente por debajo de los $90 y también tienes la opción de comprar el modelo sin bordes, por un poco más de dinero. En Amazon, los clientes mencionan que tiene una buena relación precio-calidad, fácil de instalar y con una buena calidad de pantalla. Algunos clientes encontraron problemas en su funcionamiento o necesitaron ajustar manualmente los colores para que la pantalla se vea mejor.

4. Monitor AOC

Este monitor de AOC tiene un diseño minimalista y moderno, con una pantalla en Full HD de tecnología IPS casi sin bordes, creando una experiencia visual más inmersiva. Además, la pantalla ofrece tecnología Flicker-Free y filtro de luz azul, para proteger tu vista. Su diseño es ultra fino, ya que tiene los puertos HDMI, VGA y de audio en la parte posterior de su pie. Cuenta con tecnología AMD FreeSync y una tasa de refresco de 75Hz, que lo hace ideal para trabajar o videojuegos.

Con un descuento actual del 22% este es el monitor más barato de la guía, con un precio que no supera los $70. Se trata de un producto con características muy innovadoras, aunque no es compatible con montajes VESA para poner en la pared. En Amazon, los clientes destacan la calidad de este monitor y su bajo precio, indicando además que pueden usarse dos pantallas iguales una al lado de la otra por su borde fino.

5. Monitor HP

De la marca HP, este monitor se destaca por su diseño con un soporte ancho que aporta estabilidad. Tiene una pantalla LED de tecnología IPS y calidad Full HD. En la parte trasera, cuenta con 1 puerto HDMI, 1 VGA y 2 de audio, pero no es compatible con montajes VESA, aunque incluye un soporte de muro propio. Sus dimensiones son de 6.73 x 19.65 x 15.16 pulgadas y su tasa de refresco de 60Hz, la más baja de la guía.

Aunque es el más caro de la guía, también es el monitor más vendido con más de 4,000 reviews en Amazon. Algunos clientes encontraron que este monitor no duró más de un año, pero destacan su buena calidad en relación a su precio. Destacan que se trata de un buen monitor como segunda pantalla para trabajar, por la tecnología y calidad de su pantalla.