5 opciones de batas de baño plus size de mujer para usar cuando hay visita en tu casa

Luce cómoda y elegante sin tener que usar mucha ropa en el hogar.

Existen muchas marcas reconocidas que saben lo importante que es para la mujer estar cómoda en el hogar y lo difícil que le resulta a algunas conseguir prendas íntimas cuando son tallas plus size. La bata es una prenda que no puede faltar en el closet para esos días que decides quedarte en casa o para usarla mientras escoges tu outfit del día, te presentamos 5 opciones si eres plus size.

1. SIORO: Bata de baño para mujer Plus Size

Una bata hecha 100% de algodón permeable y absorbente. Posee un diseño con escote en V oblicuo y cómodas mangas 3/4, ajustable a cualquier cuerpo plus size. Está disponible en 9 colores diferentes.

Un tejido excepcionalmente suave que puede ser un complemento perfecto para tu rutina matutina o tus planes de noches relajadas en casa.



Linda túnica de baño elaborada en 95% rayón y 5% de spandex, tejidos ligeros que no marcan la piel. Posee cuello en V oblicuo, manga larga y detalles de contraste.



Una túnica clásica de excelente calidad que te mantiene caliente y cómoda. Sirve como ropa de dormir, para salir del baño o andar en la casa. Disponible en 2 colores.



Bata hecha de algodón en su totalidad con cierre de corbata. Es de gran tamaño con mangas tres cuartos y bolsillos laterales. Mide 40 pulgadas de largo y está disponible en dos colores diferentes; se recomienda lavar a maquina.

Una bata sobria para verte elegante en casa mientras te sientes cómoda y fresca, su corte le da la holgura que necesitas para no sentirte ajustada y que tu piel pueda respirar.

4. Natori : Bata de dormir

Bata de relajación para el hogar manga larga hecha con un 65% poliéster y 35% rayón, posee tira de amarre y bolsillos delanteros. Su longitud es de 49 pulgadas y puede ser usada en todo cuerpo “plus size”.

Cubre todo tu cuerpo y te mantiene cómoda y fresca. Te permite estar en tu casa tranquilamente y recibir visitas sin tener que vestirte como si fueras a la calle. Puedes usarla al salir del baño, para dormir, o simplemente mientras permaneces en el hogar tus días libres.

Bata suave hasta la rodilla elaborada en tejido jersey con cinturón adjunto y manga larga con puños abiertos. Tiene ribete cosido para un acabado liviano y bolsillos en los costados. Está disponible en 10 colores distintos.

El diseño de esta toga está pensado para brindarte una comodidad óptima, es súper suave para no maltratar tu piel y al ser plus size quedará completamente holgada.

