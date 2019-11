5 opciones de jabones de glicerina para las pieles sensibles

Lo mejor para limpiar y cuidar la piel sensible.

Una forma de comenzar el día con buen pie es con una revitalizante ducha en la mañana justo antes de que salgas de casa. El problema es que si tienes la piel sensible no resulta tan recomendable que utilices cualquier jabón ya que te expones a la posibilidad de una reacción alérgica que te puede causar irritación y resequedad. Una buena idea para evitar esta situación tan desafortunada es que empieces a usar productos a base de glicerina que te brindan una gran limpieza y que actúen como una barrera protectora sobre tu dermis para no afectar negativamente las zonas del cuerpo que están en roce constante.

La glicerina es un líquido con una textura viscosa y sin color que es extraída de aceites vegetales. Normalmente es un ingrediente muy usado para la fabricación de productos cosméticos con la finalidad de mantener la suavidad y la juventud de la piel.

Sus propiedades hidratantes mantienen la dermis lo suficientemente nutrida para fortalecerla; al mismo tiempo que previenen los síntomas de enfermedades como la dermatitis gracias a sus propiedades antibacterianas que reparan los tejidos lesionados. Este ingrediente resulta beneficioso para prevenir los brotes de acné porque trabaja para mantener los poros limpios y rejuvenecidos; también es esencial para retener el agua en la piel de manera que se mantenga resguardada de los factores contaminantes externos y la deshidratación, los cuales pueden ser la causa principal del surgimiento de arrugas prematuras.

En el caso de los jabones normalmente se dividen en 2 categorías que se conocen como de barra y líquidos. Los primeros resultan la mejor opción para tratar y cuidar tu dermis, ya que estos son los que tienen menos fragancias, componentes químicos y tintes que pueden ser en muchos casos los factores que provocan la irritación y la sensibilidad en la piel.

Otros factores claves para prevenir futuras lesiones o daños permanentes en la piel es usar jabones que no tengan fragancias, o si prefieres elige un aroma que esté hecho a base de aceites esenciales. También es conveniente el evitar los que contengan alcohol y conservantes dentro de sus componentes.

Pero a parte de estas recomendaciones es importante que evites las duchas o los baños con agua muy caliente y no utilizar toallas con fibras gruesas, ya que estás tienden a resecar la piel y provocan irritación. Al finalizar es bueno que agregues glicerina liquida a tu crema hidratante y procedas a aplicarla por todo tu cuerpo para potenciar los resultados.

Así que, si quieres comenzar tu rutina de belleza para cuidar la piel, a continuación encontrarás algunas opciones de jabones formulados con glicerina que están hechos especialmente para las pieles que requieren de un tratamiento más delicado.

1. Desinfectante de glicerina sin fragancia

Es un jabón en barra que fue desarrollado especialmente para las personas que sufren irritación en la piel. Hablamos de un producto libre de fragancias, colorantes y químicos que es lo esencial para que puedas aplicarlo en las manos, el cuerpo y la cara por igual sin el temor que se genere ninguna afección.

Su fórmula única está enriquecida con ingredientes hidratantes naturales de pH neutro que son perfectos para que cuides tu dermis con tendencia a secarse e irritarse con facilidad. De igual forma, contiene propiedades relajantes que le brindan humedad a la piel para devolverle su balance natural y que la sientas suave y fresca luego de cada baño.

2. Set de jabones de glicerina en barra

Este jabón natural en barra está hecho a base glicerina e ingredientes naturales para que se adapte a la piel sensible de la cara, el cuerpo y las manos por igual, dejando una sensación suave, hidratada y lisa. De igual forma su fórmula libre de detergentes y perfumes, al ser frotado crea una suave espuma que es fácil de enjuagar y que no deteriora la dermis.

Es un jabón que hidrata para restaurar sus emolientes y aceites protectores que se encuentran de manera natural en la dermis; al mismo tiempo limpia profundamente sin causar ninguna irritación ni sensación de resequedad en la piel. Es un producto hipoalergénico que no irrita y puede ser un compañero perfecto para que mantengas contigo durante tu rutina de baño o ducha diaria.

3. Fórmula hidratante con bayas de mar y glicerina

Este jabón de barra para el cuidado de la piel está compuesto con ingredientes naturales como la glicerina y las bayas de mar con omega que le aportan hidratación a la piel. También contiene una fórmula exclusiva de crema hidratante que es esencial para mantener la humedad y renovar toda la dermis. Cada paquete forma parte de un set con 12 unidades.

Este jabón es seguro para que lo uses diariamente en las áreas delicadas de la cara y el cuerpo, sin que te tengas que preocupar por que se reseque la piel ni deje residuos jabonosos. También restaura los niveles de humedad natural y mantiene el equilibrio del pH con la ayuda de sus ingredientes.

4. Mezcla hipoalergénica de glicerina y aloe vera

Es un jabón en barra hecho con glicerina y aloe vera, ingredientes antimicrobianos, antifúngicos, antibacterianos e hipoalergénicos. Además su fórmula vegetal no contiene ningún tipo de químico o ingrediente sintético que pueda llegar a afectar las pieles sensibles con irritaciones, rojeces o erupciones. El paquete incluye 12 unidades envueltas individualmente.

Es un producto de higiene con una fragancia fresca de aloe vera que trabaja para limpiar la piel profundamente sin obstruir tus poros para ayudarte a mantener el pH equilibrado e hidratar profundamente cada una de las capas que conforman tu piel sin dejar residuos luego de enjuagar. También es un jabón que genera poca espuma debido a su alto contenido de glicerina, lo que es importante para prevenir las futuras afecciones sobre la dermis.

5. Barra de glicerina y aceite de coco

Es un jabón orgánico elaborado con glicerina y acompañado de aceites esenciales de palma de coco, que aportan a la piel los nutrientes que necesita para recuperar la humedad y prevenir que se reseque al verse expuesta a los rayos UV. Además, sus ingredientes actúan de manera suave en las zonas más delicadas de la piel; así que lo puedes usar la cara, el cuerpo y las manos.

Este jabón contiene glicerina vegetal, un componente que hace que se produzca un efecto jabonoso sutil muy útil para limpiar profundamente las capas de la piel, a la vez que remueve y elimina la suciedad sin que te genere ningún tipo de irritación. Ya que es un producto que no tiene fragancias, es altamente hidratante y tiene un pH equilibrado.

También te puede interesar: 5 sets de brochas y esponjas para maquillarte como una profesional sin gastar mucho dinero.