Piezas de alta tecnología que te brindan la mejor visión, en las horas de menos luz.

Aunque no sea muy común pensar en eso, un gran número de los accidentes que ocurren en las casas son causados por desplazarse por la misma con poca luz. Muchas personas evitan encender las luces a altas horas de la noche para no molestar a quienes se encuentran dormidos, otros se ven obligadas a recorrer habitaciones oscuras, ya que el interruptor se encuentra lejos. No formes parte de la estadística, mira estas 5 opciones de lámparas detectoras de movimiento para que no te tropieces en la oscuridad.

Una lámpara con detector de movimiento instantánea y precisa, que es de muy fácil de instalación. Se puede usae tanto dentro como fuera de la casa para seguridad. Este modelo incluye su propio kit de instalación y viene equipada con una batería que tiene una vida útil de cinco años.

Esta lámpara pone fin a las caminatas oscuras . Este producto cuenta con un sensor que evita que esta se encienda por mascotas de un máximo de 55lbs, evitando así falsas alarmas, encendidos innecesarios y molestias a quienes se encuentran durmiendo.

La lámpara está equipada con sensor de movimiento PIR de encendido automático, que alumbra hasta 6 pies en la oscuridad y apagado en 20-25 seg de no detectar movimientos. Tiene 3 modos de operación, proporciona brillo suave nocturno, es alimentada por baterías AA de 1.5v y también funciona con pilas recargables.

Es perfecta para los rincones oscuros del hogar. Esta lámpara tiene una luz tan tenue que ilumina por completo una habitación, sin resultar molesta para las personas que están durmiendo. Es especialmente útil cuando no hay electricidad ya que funciona con baterías.

3. Light It! By Fulcrum: Lámpara con sensor LED

Un artículo de alta tecnología que tiene un diseño clásico, cercano al de una lámpara de mesa común de color blanco. Fácil instalación, solo debes colocarlo en dónde desees y listo, posee un bombillo LED con una luz suave perfecta para hacer lo que necesites sin incomodar a nadie.

Podrás escoger entre el modo de detección de movimiento (la luz se encenderá al detectarlo y apagará 30 seg después de no detectar movimiento) o que esté siempre en funcionamiento. Este modelo funciona con 4 baterías C, por lo que no necesitas de energía eléctrica para funcionar.

Esta lámpara tiene un tamaño compacto, característica que la hace fácil para transportar. Una pieza de mobiliario inalámbrico que incluye un el sistema de detección de movimiento PIR, que le permite encenderse por si sola. Posee tres modos, funciona con baterías AAA de 1.5v.

Una maravilla de lámpara muy útil para las noches ya que te da la oportunidad de evitar tropiezos y con esto, cualquier posible accidente. Tiene un encendido y apagado automático al detectar movimiento. Este modelo cuenta con una función que evita que se encienda durante el día.

Se trata de un combo de sensor inalámbrico activado por movimiento con luz LED y receptor enchufable. Tienen un alcance de entre 20 – 150 pies y se apaga luego de 10 min sin detectar movimiento. Este dispositivo funciona con la energía de 3 baterías AAA.

Puedes utilizar éste sensor en distintos sitios y gracias a su brillo discreto podrás realizar todo lo que necesites sin ningún problema. La lámpara incluye todos los aditamentos para instalarla y es compatible con otros receptores y controladores de la marca.

