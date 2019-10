5 pantalones de vestir con cintura alta para todo tipo de cuerpo

Una prenda básica que no puede faltar en tu armario.

Un pantalón es una prenda básica que no puede faltar en el guardarropas de ninguna mujer. Además de brindar comodidad, es una pieza que puede adaptarse no sólo a cualquier ocasión, si no que también se ajusta a cualquier tipo de cuerpo y medidas. Los diseños con cintura alta te ayudan a definir más tu figura y a ocultar esos rollitos de más, por lo que son una excelente prenda que funciona tanto para el trabajo como para el día a día. Dale un vistazo a estas opciones y elige tu favorita:

1. Pantalón de Gabardina

Estos pantalones están elaborados con una mezcla de materiales de excelente calidad, haciendo que sean una pieza duradera, suave al tacto y favorecedora para tu figura. Cuenta con bolsillos delanteros cuadrados y traseros.

Hacen que tu silueta se vea contorneada, están diseñados con un ajuste curvado y con pierna ligeramente acampanada. Su cintura es amplia para que los combines con tu cinturón favorito.

2. Leggings a Cuadros

Son unos leggings ajustados con estampado a cuadros que caen a una longitud recortada y con cintura elástica. Su corte recto y ajustado crea una favorecedora silueta alargada con piernas estilizadas.

Estos versátiles pantalones son ideales para combinar con una variedad de estilos de blusas y camisas, para crear un look fresco y femenino. También, puedes usarlos tanto con sandalias como con zapatos cerrados.

3. Pantalón de vestir clásico

Diseñado con el mismo contorno en la cadera y el muslo, resalta la línea natural de la cintura para un ajuste muy cómodo al usarlo. Posee un aspecto versátil pero clásico a la vez.

Su femenino corte hace de este pantalón una prenda que puedes utilizar tanto para ir al trabajo como para una salida formal a comer. Sólo necesitas complementar con distintos estilos de zapatos.

4. Pantalón Recto con bolsillos de cremallera

Este hermoso pantalón de corte clásico está elaborado a partir de una mezcla de materiales de alta calidad, especialmente diseñados para proporcionar un ajuste cómodo a la silueta.

Diseñados con cremallera frontal y lengüeta, con trabillas incluidas para que puedas usarlo con un cinturón cuando lo desees y de esta manera, le estés otorgando un toque extra de estilo.

5. Pantalones paperbag con Bolsillos

Son unos prácticos y versátiles pantalones, de talle alto y ajustados para un look informal. Poseen bolsillos laterales funcionales, y su cintura alta está rematada con un cinturón.

Esta prenda es una gran elección para negocios, celebraciones, citas, cócteles y cualquier ocasión que desees. Perfectos para combinar con unas hermosas sandalias de tacón.

