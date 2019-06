5 parques de diversiones que puedes llevar a tus niños este verano

Disfruta de tus vacaciones visitando uno de estos parques en familia.

¿Qué vas a hacer este verano? ¡No has planificado nada! Si estás buscando qué hacer este verano para no quedarte en casa, aquí te presento una lista de los mejores parques de diversiones que puedes visitar con tus niños.

Walt Disney World en Orlando es uno de los parques más populares de los Estados Unidos, ya que ofrece un sinnúmero de atracciones para todas las edades y gustos. Disney World se encuentra en estado de Florida y entre los parques que puedes disfrutar con tus niños se encuentran: Epcot, Universal, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Sea World, etc.

Por ejemplo si a tus niños les gustan los animales pueden visitar el parque de Animal Kingdom o SeaWorld para que realicen un safari o excursión, para conocer animales salvajes. Por otro lado, si le gustan las peliculas de Disney o cuentos de hadas pueden visitar el parque temático de Magic Kingdom o Universal Studios para que conozca a sus personajes favoritos y disfrute de diferentes atraciones basadas en las películas de Disney.

Por otra parte, en Walt Disney World podrás disfrutar de una gran variedad de montañas rusas acuáticas, empinadas, en interiores o exteriores. Entre las montañas rusas más populares de Disney World se encuentra el Kraken y Hulk, en el parque temático de SeaWorld. Estas montañas rusas son las más altas de Walt Disney World y pueden llegar a una velocidad de más de 60 millas por hora.

El precio de los boletos de Walt Disney World depende del número de días, de los parques que visites y de cómo los quieras visitar, ya que puedes visitar un parque por día o varios parques en un solo día. Un boleto, de un día, puede costar $109 en la página oficial de Disney.Si te interesa ir a Disney World puedes leer este artículo para que conozcas cómo puedes ahorrar dinero: ¿Cómo ahorrar dinero en Disney?

Si a tus niños les fascina las montañas rusas, puedes llevarlos a Six Flags. En este parque encontrarás atracciones de todo tipo y tamaño. Una de las montañas rusas más extremas de Six Flags es la hiper montaña rusa de Superman que se encuentra en Washington DC. La montaña rusa de Superman es de 200 metros de alto y puede llegar hasta las 73 millas por hora.

Del mismo modo, Six Flags cuenta con una de las montañas rusas más altas y rápida de los Estados Unidos llamada Tatsu, en California. Los asientos de la montaña rusa están diseñados para que estén boca abajo todo el trayecto. Además la montaña rusa tiene una elevación de 80 metros y puede llegar a los 62 millas por hora. Six Flags tiene 16 parques distribuidos en los Estados Unidos, algunos de los parques que puedes visitar se encuentran en Illinois, Texas, Arizona, California, etc.

Los boletos de Six Flags en el parque tienen un precio de $67.99 (admisión general), los niños menores de 48 pulgadas pagan $47.99 y los niños menores de 2 años entran gratis. No obstante, si usted compra los boletos en línea estos te costarán $47.99. Para que ahorres dinero en Six Flags puedes leer este artículo: ¿Cómo ahorrar dinero en Six Flags?

Hershey Park es un parque de atracciones que se encuentra en Philadelphia, en donde puedes disfrutar de más de 70 atracciones. Este parque cuenta con 14 montañas rusas, piscinas y toboganes. Además, si te encantan los chocolates Reeses, Hersheys y KitKat en este parque podrás disfrutar de muchos postres con estos chocolates. Inclusive, Hershey Park tiene un hotel en donde podrás obtener una sección de spa utilizando productos a base de chocolate.

Entre las atracciones más populares se encuentran la montaña rusa Fahrenheit que tiene una pendiente de 97 grados y la Skyrush que llega a una velocidad de hasta 75 millas por hora. También en este parque puedes disfrutar de atracciones más simples como los toboganes de agua Coastline Plunge.

Las entradas tienen un costo de $46.95 para un día y si deseas visitar el Hershey Park dos días podrías pagar $36 por cada día. Además este parque ofrece pases de temporadas los cuales puedes obtener desde $171.

El parque de diversiones Dollywood cuenta con un gran número de atracciones para todo la familia. Este parque propiedad de la cantante Dolly Parton tienen montañas rusas, parques de agua, hoteles y restaurantes. Una de las montañas rusas más populares es la Thunderhead la cual puede llegar hasta las 55 millas por hora y tiene una pendiente de 100 grados.

Del mismo modo, en este parque puedes disfrutar de actividades, conciertos y eventos al aire libre. Por otra parte, puedes disfrutar de shows y actuaciones en vivo como Pirates Voyage, un show sobre piratas.

Las taquillas para entrar a Dollywood cuestan $74 y las del parque de agua cuestan $49.95. También el parque ofrece paquetes para varios días los cuales puede utilizar para ahorrar dinero. .

Si tus niños tienen entre 5 a 13 años puedes considerar visitar el parque de atracciones Nickelodeon Universe en New Jersey, ya que este ofrece muchos juegos y atracciones para los más pequeños. No obstante, los adultos y adolescentes también podrán disfrutar de este parque puesto que contiene montañas rusas y eventos divertidos para todas las edades.

Las montañas rusas más populares de este parque son la Avatar Airbainder y la de Sponge Bob. Las entradas de este parque comienzan en los $36.99, si deseas visitar el parque dos días el costo de la entrada sería de $49.99.

