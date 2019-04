5 perfumes de hombre marca Giorgio Armani para usar a diario

La mejor forma de cautivar en el día a día.

No hay nada más atractivo y seductor que un hombre que refleje seguridad en sí mismo y use un buen perfume. La casa Armani ha creado más de 20 fragancias pensadas en cada personalidad y ocasión, con una gran variedad de aromas frutales, marinos, florales, ácidos, y cítricos que condensan lo mejor de la naturaleza en elegantes presentaciones donde cada detalle cuenta. Aquí te dejamos las 5 mejores opciones para que uses a diario y cautives en todo momento.

1. Perfume Aqua Di Gio

Fragancia de aromas marinos a base de algas, limón, especias y flores. Esta presentación contiene 75 ml.

Creada hace más de 20 años, esta es una de las fragancias más populares de la casa Armani que aún sigue más vigente que nunca y es la favorita de muchos hombres de todas las edades.

2. Perfume Armani Code

Perfume a base de aromas cálidos y ácidos como el limón, el cuero, la bergamota, el tabaco y la flor del olivo.

Su botella estilizada y elegante refleja todo aquello que el hombre que usa esta fragancia busca proyectar. Los hombres emprendedores y de negocios se sentirán identificados con este perfume.

3. Perfume Armani Eau de Nuit

Una fragancia elaborada a base de café, especias, rosas y otras esencias florales. Viene en una botella práctica y minimalista.

Esta fragancia dulce y seductora es perfecta para los meses más cálidos del año, la consigues en Amazon por menos de $80.

4. Perfume Armani Actitude Extreme

Perfume con fragancia de aires orientales en el que predominan las especias, el café, ámbar y pachulí.

Su frasco es toda una obra de arte y su olor cautivará a todo el que pase en tu andar. Esta fragancia puede ser usada tanto para el día como para la noche.

5. Perfume Stronger with you

Kit de perfume y par de champús de la fragancia Stronger With You, la cual posee aires especiados con vainilla, cardamomo, pimienta rosa y castañas.

Una fragancia fresca y juvenil que puede ser usada a diario por aquellos hombres de estilo más relajado. Este kit viene en un estuche de regalo.

También te puede interesar: 4 perfumes con feromonas para atraer a tu pareja ideal.