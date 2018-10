Este otoño luce tus curvas de la mejor forma con estas prendas.

Las chicas plus size no deben estar para nada alejadas del mundo de la moda. Cuando se trata de la ropa, hay muchas variedad de prendas pensadas para ti, sobre todo en ésta temporada de otoño. Luce divina y fabulosa a dónde sea que te dirijas con las 5 piezas de ropa otoñales para mujeres llenitas que no deben faltar en el clóset.

Esta túnica ligera está hecha con un 95% poliéster y 5% spandex. Es de manga larga y cuenta con cuello tipo tortuga, que incluye unos pliegues que en la parte superior que terminan en “V”. Este diseño tiene dos bolsillos a los costados y está disponible en 4 colores.

Una prenda con tejido suave y elástico de alta calidad que es sumamente cómoda de usar durante el otoño. Es adecuada para chicas plus size a las que les gusta lucir siempre hermosas. Este modelo se puede combinar con unos jeans, pantalones de vestir y leggings.

2. Blusón unicolor Allegrace

El blusón de algodón ajustado posee las medidas adecuadas para chicas llenitas, dándoles un modelo fresco y cómodo que las hace lucir sexy y atrevidas. Esta prenda es completamente libre de mangas y tiene cuello redondo de corte largo.

Ésta prenda puede ser usada como blusa larga o como vestido. Combina bien con un pantalón largo o un buen par de leggins para protegerte del frío.

3. Lola Getts: Leggings de talla grande

Estos leggings tienen un tipo de tela bastante elástica que se ajusta con facilidad a la forma del natural de tu cuerpo. Esta prenda está hecha con un 90% de Supplex y un 10% de Lycra. Este producto elaborado en los Estados Unidos puede ser lavado a máquina con agua fría.

Además del color gris, también están disponibles en color azul oscuro y negro. Este modelo te ayuda a mantener una linda figura, al mismo tiempo que te moldea las curvas de tus glúteos y caderas.

La blusa está hecha completamente de algodón transpirable y cuenta con una textura suave al tacto, esta cualidad hace que sea muy cómoda de usar. Cuenta con un diseño de rayas horizontales en manga corta con cuello redondo y un diseño de ombligo descubierto.

Goza del otoño luciendo un look casual y siempre a la moda con ésta hermosa blusa. Un modelo fresco, cómodo y sexy que está disponible en una gran variedad de colores y combinan perfecto con un par de leggings o pantalones cortos.

Éste es un pantalón para mujeres plus size hecho con microfibra elástica y una combinación de tejidos suaves y respirables. Este modelo de corte largo es totalmente elástico e incluye dos bolsillos laterales.

Una adecuada opción para salir a caminar al parque en las tardes de otoño. Esta prenda es muy cómoda de usar, además cuenta con un diseño sport que se adapta a la forma de tu cuerpo. Viene disponible en una gran variedad de colores y diseños que se adecuan a cada estación del año.

