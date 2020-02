5 prendas de ropa interior invisibles que no se marcarán bajo tu ropa

Luce tu ropa favorita con total confianza y comodidad

Una de las principales normas a seguir cuando compramos ropa interior es que no se marque bajo la ropa. Esto no solo aplica con los bordes, sino con toda la prenda y con su tonalidad. Para lograrlo, existen diseños sin costuras y sin pletinas que pueden mejorar de manera significativa la forma en que se verá cada uno de los look que elijas para ti. Y si estás buscando prendas que cumplan con estos requisitos, aquí te recomendamos algunos diseños que puedes sumar a tu guardarropa.

1. Bragas sin costura

Estas bragas de Calvin Klein están confeccionadas con nylon y elastano, microfibras suaves al contacto con la piel. Su diseño incluye un corte sin costuras que se adapta al cuerpo.

Esta prenda cubre por completo la zona íntima y se mantiene en su lugar. Esto te permite conseguir un look menos marcado y borra la posibilidad de que se noten las líneas bajo la ropa.

2. Panty con bordes elásticos

Son pantys de corte alto hechas con nylon y elastano, tejidos que combinan con detalles de encaje plano. También tiene un refuerzo de algodón que se ajusta al cuerpo como una segunda piel.

El diseño de esta prenda interior viene con bordes elásticos unidos en la cintura, los cuales te brindan un mayor nivel de apoyo y te ayudan a borrar las líneas de costura que se marcan bajo la ropa.

3. Bralette con correas ajustables

Este bralette ajustado de la marca Calvin Klein está confeccionado con nylon y elastano. Su diseño incorpora correas ajustables a los hombros y un cierre Pull On en la zona de la espalda.

Esta prenda cuenta con bordes suaves y sin costuras que te permiten llevarla sin que se marque. De esta manera nadie podrá descubrir qué ropa interior llevas bajo tu outfit.

4. Panty con cintura alta

Calvin Klein presenta unas bragas con diseño de cintura alta elaborada con los tejidos suaves del algodón y elastano. También tiene soporte de sujeción y cobertura trasera que garantiza un refuerzo completo.

Esta prenda de ropa interior viene con una pretina ancha pero invisible debajo de la ropa ceñida, solo debes prestar atención a las tallas para que consigas un ajuste que no perjudique tu piel ni tu estética.

5. Juego de bragas de encaje

Es un juego de ropa interior hecha con material de encaje en toda su extensión y diseñada con bordes suaves y transpirables. El paquete incluye seis unidades con colores surtidos.

Estas prendas cuentan con costuras delicadas que las hacen invisibles bajo pantalones, vestidos o faldas ajustadas. Además, las puedes conseguir en cuatro tallas diferentes que te garantizan un ajuste cómodo.

