5 prendas de ropa que te ayudarán a levantar los senos caídos

Conoce como puedes levantar tus senos sin cirugía.

Si deseas levantar tus senos, en este artículo te presento 5 prendas de ropa que puedes utilizar para levantarlos y que a su vez te brindarán buen soporte. En Amazon venden un sinnúmero de aditamentos y accesorios que te pueden ayudar a lucir un busto más tonificado, sin embargo debes tener en cuenta que para que el busto se vea más levantado, debes utilizar tu talla correcta de sujetador y estos deben tener una malla, alambre o costura especial para que sujete con precisión el busto.

Una de las prendas más populares que puedes comprar en Amazon para levantar el busto son los brasieres adhesivos Rosmax. Los brasieres son hechos de silicona y tiene un forro de gel de sílice. En la parte delantera tiene un cierre de cordón para empujar los pechos hacia arriba y mantenerlos en una buena posición. De igual forma, al tener un borde en forma de mariposa hace que su pecho se vea más firme. Las ventajas de este brasier es que es duradero y reutilizable. Puedes comprar este brasier por $20.99.

Los brasieres estilo push up son muy efectivos para levantar el busto, puesto que por lo general tienen una malla o costura especial para que el busto no se caiga y mantengas una buena postura. Si tu talla es C, D o DD el brasier Tovii puede ser el ideal para ti, ya que este brinda buen soporte y levanta el pecho. En la parte delantera tiene cierre de cordón para ajustar el pecho y tiene tres correas para brindar buen soporte.

También en Amazon puedes comprar fajas especiales para levantar el busto como la Bustline Shaper. La faja al tener una malla bastante resistente en la parte inferior levanta el busto y te ayuda a mantener una buena postura. Esta faja está confeccionada de 85% nailon y 15% spandex, lo puedes obtener por $15.99.

4. Faja Gotoly

Si deseas una faja más completa, que te ayude a levantar el busto y a su vez te comprima la barriga, puedes considerar la faja Gotoly. Esta faja tiene una puntuación de 4.1 estrellas, ya que al tener un diseño en U eficazmente empuja hacia arriba el pecho y le da un look más sofisticado. También esta faja te ayuda a ocultar la flacidez de la barriga y mantener una postura más derecha. Puedes comprar esta faja por $19.99.

El cubre pezón Gedone te puede ayudar a levantar el busto si no quieres utilizar un brasier o faja. Este accesorio puede ser muy efectivo para utilizarlo con escotes muy pronunciados o trajes sumamente pegados. El cubre pezón Gedone es transparente y se adhiere eficazmente. Puedes obtener este accesorio en Amazon por $18.99.

