5 prendas plus size cómodas y coquetas que no pueden faltar en tu closet

Ropa ligera y femenina hecha para ti

Usar una talla plus no significa que no puedas verte y sentirte cómoda con tu forma de vestir. En la actualidad es más fácil encontrar prendas adaptadas a tu cuerpo, muchas incluso están diseñadas para sacarle el máximo provecho a tus dotes y cuentan con diseños de tendencias de moda femenina. Así que para que puedas renovar tu closet con las mejores prendas cómodas y coquetas, aquí te mostramos algunas opciones que no te puedes perder.

1. Vestido con hombros descubiertos

Un vestido corto con un diseño de hombros descubiertos y detalles en la parte inferior que le añaden un toque más femenino y moderno a toda la pieza. Ha sido elaborado con poliéster y lycra, telas que se ciñen muy bien al cuerpo.

Un conjunto que le agrega movimiento y un aire mucho más juvenil a tu look de todos los días. Lo puedes usar cómodamente durante el verano para disfrutar al máximo de un día de playa o cualquier otra salida al aire libre.

2. Maxi vestido con diseño tropical

Este maxi vestido ha sido diseñado con hombros descubiertos y un estampado tropical que es perfecto para el verano. La prenda incluye una abertura muy delicada en la parte inferior que te hará ver mucho más sexy.

Lo puedes combinar con diferentes calzados: desde tus mejores tacones semi formales hasta zapatos deportivos. Una prenda atractiva y ligera que es perfecta para las mujeres que les gusta estar cómodas durante todo el día sin perder nunca su estilo.

3. Jumpsuit floreado sin mangas

Es un jumpsuit que ha sido confeccionado con tejidos suaves que son muy agradables al contacto con la piel. Su diseño floreado y cinturón elástico permiten definir tus caderas, de modo que te verás mucho más esbelta.

Una prenda realmente femenina que te permitirá añadirle ese toque juvenil y alegre que es tan propio de los días de verano. Es una piezas básicas que es perfecta para utilizar en esos días donde no cuentas con mucho tiempo para arreglarte.

4. Camiseta básica de cuello redondo

Una práctica blusa de manga corta, cuello redondo y detalles de encaje. Esta prenda se caracteriza por su aspecto holgado que te ayuda a sentirte cómoda durante todo el día. Ha sido fabricada exclusivamente con telas ligeras y suaves al tacto.

Las tonalidades planas en la que está disponible, la hacen una pieza muy fácil de combinar. La puedes usar para ir al trabajo o combinarla con alguno de tus vaqueros o leggings, para lucir un estilo más práctico y recatado.

5. Blusa casual con mangas de encaje

Una blusa básica de cuello redondo y mangas con encajes florales que le añade un toque chic y coqueto a la pieza. Su diseño casual la convierte en una prenda que puedes llevar sin problemas en cualquier estación.

Si lo tuyo el la ropa sencilla pero con detalles que le den un toque más personal a tus outfits, sin duda alguna esta blusa será una de tus favoritas. El diseño de encaje siempre llama la atención y le añade un toque más femenino a cualquier conjunto.

