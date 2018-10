5 productos de belleza de As Seen on TV que vas a querer usar lo antes posible

Los productos más populares de la televisión al alcance de tu mano.

¡Hay que admitirlo! en algún momento todas hemos querido comprar de inmediato los productos que se anuncian en televisión, pero en ocasiones podemos dudar de su eficacia. Por eso te mostraremos una lista de los mejores cinco productos de belleza de As Seen On TV con buenas reviews que vas a querer usar cuanto antes.

1. Spa-fx: exfoliador facial inalámbrico

El cepillo exfoliante facial de As Seen on TV cuenta con tecnología de última generación gracias a su cabezal giratorio. El paquete incluye un cepillo de limpieza facial, un cepillo de esponja, piedra pómez y un cepillo de limpieza corporal. Es totalmente impermeable.

El exfoliante facial masajea, limpia y exfolia su rostro. Con su uso estarás eliminando las células muertas de la piel de la cara y del cuerpo como si te hicieras un tratamiento de spa completo.

2. Finishing Touch: removedor de vello facial

El removedor de vello facial está fabricado con un sistema de depilación de oro de 18k. Por su diseño es discreto y portátil. Para su funcionamiento requiere de una batería AA, la cual viene ya incluida. Es hipoalergénico y está dermatólogicamente recomendado.

Con el removedor de vellos Finishing Touch podrás eliminar al instante y sin dolor el vello facial de los labios, la barbilla y las mejillas.

3. Simply Straight: cepillo alisador

El nuevo cepillo alisador Simply Straight está fabricado con resistente cerámica. Calienta hasta una temperatura de 450 grados y su potencia es de 75 vatios.

Con el uso de este cepillo alisador tu cabello quedará liso en pocos minutos, y por su diseño y sistema de seguridad, protegerás tu cabello de las quemaduras y los daños.

4. Finishing Touch Flawless: removedor de vello de cejas

El removedor de vello de cejas Finishing Touch Flawless es de tamaño compacto y muy liviano. Incluye un cepillo de limpieza especial y funciona con baterías AA incluidas.

Con este producto la depilación ya no será dolorosa. Puedes usarlo antes de salir a una cita o compromiso, ya que no causa enrojecimiento ni irritación de la piel. Lo mejor de todo es que puedes usarlo sobre el maquillaje, para retoques de último minuto.

5. DermaWand: Kit de radiofrecuencia casero

El DermaWand es un producto que utiliza la tecnología de radiofrecuencia para realizar un tratamiento rejuvenecedor en el rostro. El kit incluye una guía de uso, una crema especial pre-tratamiento y un estuche de viaje.

Podrás hacerte un tratamiento rejuvenecedor completo en la comodidad de tu casa. Es totalmente libre de dolor y molestias. Podrás notar los resultados desde la primera aplicación.

