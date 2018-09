5 productos para cuidar tus manos del envejecimiento prematuro

Cuida esta parte tan importante de tu cuerpo y no dejes que pierda su suavidad y elasticidad.

Todo nuestro cuerpo y en especial nuestras manos deben recibir atención y cuidados diarios, exponemos nuestras manos al contacto de diversos elementos que pueden resecarlas, además el uso que le damos es permanente. Así como el resto de nuestra piel, en las manos también se nota el paso del tiempo. Por eso te presentamos los mejores productos para el cuidado de tus manos y evitar el envejecimiento prematuro.

1. Crema de Manos -417

Es una crema para manos anti-envejecimiento que le da a tu piel la nutrición que merece, su fórmula contiene un tratamiento blanqueador y reafirmante. Es de rápida absorción, deja tu piel suave y protegida.

Mantiene tu piel hidratada, contiene todas las vitaminas que necesita como vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E y vitamina F. Ayuda a cuidar tu piel y a mejorar la capacidad natural de regeneración de las células.

2. Prevención de Edad y Manchas Oscuras

Fórmula científica para reducir la aparición de manchas producto de la edad y manchas oscuras. Contiene péptidos, vitamina E, aloe, extracto de té verde y protector solar con factor SPF 30.

Está diseñado para el uso diario, su fórmula no es tóxica no contiene parabenos, sin ftalatos, sin formaldehído, ni ácido salicílico. No ha sido probada en animales y respeta la naturaleza.

3. Crema de Manos con Aceite de Rosas

Hidrata y restaura la piel y su suavidad, retrasa el envejecimiento y mejora la elasticidad. Su fórmula tiene aceite orgánico de rosas, colágeno y vitamina E, también nutre y refuerza las uñas.

Tiene un agradable aroma para aromaterapia, neutraliza los efectos nocivos en tus manos por el uso del detergente. Extremadamente útil para mantener la humedad y la elasticidad, suaviza incluso la piel más deshidratada.

4. Crema Loción Reparadora

Contiene áloe orgánico, aceite de girasol, té verde y blanco, miel, ácido hialurónico y espirulina. No contiene ningún producto químico, ni colorantes ni fragancias artificiales y no ha sido probada con animales.

El 70% de sus ingredientes son orgánicos y están formulados para reparar tus manos con su miel de azahar. Regenera, restaura y protege la piel de tus manos, es ideal para usarla a diario.

5. Crema de Manos de Alta Intensidad

No tendrás más secas tus manos, esta fórmula rica en antioxidantes contiene aceite de nuez de macadamia y extracto de semilla de uva para mimar tu piel.

Además de hidratar las palmas resecas, esta crema de manos intensa suaviza las cutículas ásperas. No sólo te ayuda a devolverle la humedad e hidratación a la piel de tus manos, sino que también humecta tus uñas.

