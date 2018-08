5 productos para facilitar la vida de las personas mayores en el hogar

Porque ellos necesitan mucha más ayuda en las rutinas del día día...

Las personas mayores muy a menudo enfrentan desafíos que las personas más jóvenes no tienen, y es muy posible que necesiten mucha más ayuda para facilitarles la vida diaria. Ya sea que se trate de herramientas y equipo para utilizar a través de la casa, o para mejorarles la calidad de vida; hay muchos productos que pueden ayudar a las personas mayores a realizar sus rutinas de forma más fácil y segura. Mira a continuación algunas opciones.

1. Tabla de bandeja y elevadora de Able Life:

Este producto de Able Life incluye una bandeja con un portavasos y un compartimiento extendido, perfecto para mantener cerca objetos prácticos. Las patas de agarre aseguran la estabilidad y protegen el piso para que no se dañe. También funciona muy bien en una silla elevadora. La base se ajusta de 20 “a 36”. La manija se ajusta desde 34 “a 40” de altura. No se requieren herramientas para la instalación. El tamaño de la bandeja es 16 “x 18”. La manija aguanta hasta 250 libras y la bandeja 30 libras de peso.

Este nuevo invento patentado tiene un asa de agarre ergonómico que proporciona soporte para entrar y salir de cualquier sofá, silla o sillón reclinable. Se adjunta al mango una bandeja de doble pivote que gira 360 grados para permitir la colocación más conveniente. Está entre los TOP 20 más vendidos en Amazon dentro de su categoría.

2. Abridor automático de tarros – Hamilton Beach:

Este abridor de tarro automático Hamilton Beach brinda ayuda para abrir todos frascos de cristal con tapa. Esos molestos frascos de encurtido con los que incluso los jóvenes tienen problemas se abren sin esfuerzo al utilizarlo. Este gadget también abre botellas de píldoras a prueba de niños. OpenEase Automatic Jar Opener fue diseñado para todos los que abren frascos con regularidad y es especialmente útil para aquellos con fuerza de mano limitada o artritis. OpenEase es la única herramienta que toda cocina debería tener porque resuelve un problema que frustra a todos.

Para utilizar, simplemente coloca el abridor sobre la jarra y presiona el botón “abrir jar”. Los brazos externos agarran el tarro mientras los brazos interiores se cierran herméticamente alrededor de la tapa y giran, aflojando la tapa sin esfuerzo. ¡Es así de simple! Luego presiona el botón “liberar tapa” y los brazos sueltan la tapa y el frasco. El abridor se apagará automáticamente; no se necesita un botón de apagado. Recuerda no usarlo con jarras de plástico.

3. Reloj despertador que habla – MedCenter:

El reloj despertador parlante “Take Your Pills” alerta a los usuarios cuando es momento de tomar su medicamento con una voz femenina amigable hasta 4 veces al día. ¿Cómo funciona? Configura hasta 4 alarmas diarias para avisarte cuando es la hora del medicamento. Un recordatorio amistoso repetido notifica la hora, la fecha y la dosis diaria que se debe tomar. Incluye una pantalla retroiluminada para conveniente visión nocturna.

Si un recordatorio visual para tomar tus medicamentos no es suficiente, intenta con este despertador que habla. Medcenter hace que tomar pastillas sea una experiencia agradable con una voz amigable que te da los: “¡Buenos días!”. Disponible en Amazon por menos de $40.

4. Lámpara de piso con aumento:

Esta lámpara de pie Fulcrum Magnifier fue diseñada para que puedan leer sus libros favoritos como solía hacerlo. No tendrá que sufrir de migrañas tratando de leer letras pequeñas ya que la lupa facilita la lectura de cualquier impresión que ponga debajo. También para usar con otro tipo de actividades.

La lente bifocal 6X hace que los pasatiempos, la artesanía, la costura, u otras tareas precisas sean muy fáciles. Cuenta con tecnología LED Floodlight que brinda una iluminación brillante sin deslumbramientos y duran 100.000 horas. Tiene un cuello flexible de metal resistente que se ajusta fácilmente de 24 “a 42” para usar en un escritorio o banco de trabajo, en la cama o en su sillón favorito.

5. Herramienta de alcance de agarre – Grip ‘n Grab:

La herramienta de alcance multiuso es ideal para usar en el hogar y en el jardín. También proporciona ayuda para discapacitados físicos. La cómoda manija y las mordazas de goma permiten un fácil agarre de objetos altos y bajos. Tendrás cero tensión de la mano, el brazo, la espalda o la rodilla cuando extiendas el alcance con el Grip’n Grab. Recomendado para levantar objetos de hasta 5 libras.

El Grip ‘n Grab es una extensión de brazo segura y estable para obtener elementos desde lugares altos o desde el piso sin perder el agarre o sufrir una caída trágica. Está entre los TOP 5 más vendidos en Amazon dentro de su categoría.

