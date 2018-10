Qué la menopausia no detenga tus actividades.

La menopausia puede ser tormentosa para alguna mujeres, pero esto no debe de ser así. Hay suplementos que ayudan a que el insomnio, el estrés, los sofocos, cambios de humor y la resequedad vaginal o problemas urinarios, entre otros desaparezcan. Estos suplementos no son abrasivos y no causan efectos secundarios. Conoce 5 productos que te ayudarán a controlar los síntomas de la menopausia.

1. Sport Research: piel sin cambios libre de acné

Los cambios hormonales están desbalanceados hasta tu piel se puede resecar mucho, por esto puedes tener momentos de mucho acné. Esta cápsula tiene aceite puro de onagra y omega 6 y 9. Con su consumo te ayuda a tener una piel sana y un control del acné.

Es un producto natural derivado de planta y está prensado en frío. Toma una cápsula acompañada de alimentos. Con casi 3000 ventas es recomendado por quitar el acné, los sofocos y ayuda a tener un balance hormonal.

2. Zest tea: alternativa para el café matutino

La cafeína del café no es recomendable que la consumas cuando tienes menopausia, los efectos pueden ser nerviosismo, sofocos, estrés y por supuesto insomnio. Opta por un té suave, pero que te puede despertar y llenar de energía. Tiene L-teanina que es un aminoácido que reduce el nerviosismo.

Al consumirlo evitas los efectos secundarios similares del café. A los compradores les encanta por tener energía y no tener esos efectos del café. ¡Elige una alternativa a tu café matutino que no dañará tu organismo!

3. Smoky Mountain: incrementa el libido y equilibrio los cambios de humor

La progesterona es una hormona femenina que se deja de producir en la menopausia debido a que se detienen la liberación de óvulos. Esta crema es un suplemento de progesterona que incrementa el libido, controla los cambios de humor, evita que padezcas depresión hasta problemas de peso por ese desequilibrio hormonal.

Aplica 1/4 de una cucharada en las muñecas o el abdomen dos veces al día durante 3 semanas. Tiene 66% de satisfacción por sus compradores, han sentido grandes cambios después de aplicar el producto.

4. Eu Natural: días activos sin fatiga

El estrógeno son las hormonas sexuales esteroideas, cuando se llega a la etapa de la menopausia, se dejan de producir considerablemente. Este suplemento ayuda a combatir la fatiga y el estrés. Está formulado para tener un equilibrio hormonal saludable, incluso lo pueden tomar hombres mayores de 50 años.

Son unas cápsulas libre de ingredientes artificiales, gluten, trigo y algún producto lácteo. Ingiere siempre acompañado de alimentos. Su precio es muy accesible para que termines de una vez con la fatiga.

5. Healths Harmony: noches refrescantes libres de sofocos

Las noches pueden muy incomodas, el calor y los sofocos pueden ser una pesadilla. El cohosh negro o cimicifuga ayuda a reducir esas molestias como la irritabilidad y la sequedad vaginal. Además, contiene hierbas y extractos como el trébol rojo, el regaliz y sauce gatillo para equilibrar naturalmente las hormonas.

Muchas mujeres mayores lo han consumido y sienten gran mejoría, mejora los cambios de humor, tienen noches refrescantes y el sudor ya no las molesta por las noches. Un producto que tiene 4 estrellas.

