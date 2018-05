5 relojes de Kenneth Cole para hombres por menos de $120

No gastes tanto dinero comprando un reloj. Mira estos que por menos de $120 podrás disfrutar.

Si no tienes mucho dinero, pero quieres un reloj casual, moderno y funcional, estas opciones podrán servirte como referencia. Ahora tener un reloj no sólo se trata de saber la hora en cualquier momento, sino que podrás estar a la moda, con un accesorio que complementará tu look y te hará sentir elegante y moderno todos los días. Mira cuales son:

El RK1251 es un reloj con una pantalla redonda de metal resistente a golpes o caídas. Tiene una correa de poliuretano duradera y cómoda. El reloj es análogo con movimiento de cuarzo japonés.

Este reloj tiene un diseño simple y casual, que combina el negro con un toque de colores atrevidos en la pantalla. Es ideal para jóvenes o para adultos más contemporáneos que están en la onda moderna. Lo mejor es que es resistente al agua, pero ten cuidado de no bañarte con él.

Este reloj digital tiene una pantalla redonda de metal y una correa de silicón. Posee funciones de cronómetro, luz, fecha y por supuesto la hora en formato 12 o 24 horas. El diámetro de la caja es de 50mm.

Su diseño es elegante y moderno, ideal para llevar al trabajo pero también para hacer ejercicio. Soporta salpicaduras, sudor, lluvia pero no es un modelo resistente para nadar o bañarse, ya que sólo soporta inmersiones breves bajo el agua.

3. Kenneth Cole REACTION Model: 10030939

Reloj negro con caja redonda de acero inoxidable y cristal de vidrio mineral. La correa está hecha de silicona suave y flexible, para mayor comodidad en la muñeca. También, posee un movimiento de cuarzo japonés preciso.

El reloj tiene un diseño simple, moderno y sutil, que queda bien con cualquier tipo de atuendo y es ideal para toda ocasión. Como la mayoría de los diseños de Kenneth Cole este reloj también resiste al agua, aunque por tiempos breves.

Reloj Kenneth Cole con movimiento de agujas multifuncional. Posee ventanas de hora, fecha y segundos para tener total control del tiempo. Tiene una correa de piel marrón, que hace contraste con la pantalla redonda hecha de metal resistente.

El reloj posee un diseño casual, con combinación de tonos negros y marrones muy en tendencia. Podrás llevarlo a la oficina todos los días, pero no es recomendable para ir al gimnasio por la correa de piel. Úsalo para ocasiones casuales y relajadas.

5. Kenneth Cole REACTION Model: 10030938

Este modelo de la marca Kenneth Cole tiene un movimiento multifuncional con barrido. Además, posee una pantalla de acero inoxidable resistente y rígida, con cristal de vidrio mineral y lo mejor, es que tiene una correa de malla de acero inoxidable duradera y liviana.

El diseño de este reloj tiene un aspecto industrial, con detalles en toda la pantalla y un tono bronce que destaca. Está hecho para el hombre moderno, seguro y arriesgado. Puedes comprarlo por $48.75.

También te puede interesar: 6 estilos de relojes Diesel por menos de $200 en Amazon.