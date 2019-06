El calzado perfecto para los días de verano.

A todas las chicas coquetas les encanta usar sandalias porque estas no sólo te dan un toque de elegancia, sino que también estilizan tu figura, haciéndote lucir como una princesa. Es importante para nosotras sentirnos bellas y atractivas cuando se trata de salir a comernos el mundo. Por eso, en esta ocasión te vamos mostramos las 5 sandalias con plataforma de yute para combinar con cualquier look casual que uses en esta temporada de verano.

Estas hermosas sandalias han sido hechas a mano con talento español y han sido inspiradas en el mediterráneo. Elaboradas en algodón duradero y caucho natural. Tiene una cuña de 2.5 pulgadas con suela suave y acolchada y rodeada de lazos para amarrarlas en el tobillo.

Puedes usar este modelo con toda la seguridad de que te verás hermosa y te sentirás segura al caminar. Luce radiante con ellas y levanta todas las miradas.

2. Sandalias negras con cintas cruzadas

El modelo de sandalias es de tacón alto y punta abierta y plataforma de yute. Miden 2,5 pulgadas con hebilla ajustable en la correa del tobillo.

Por ser de tacón negro, estas sandalias puedes usarlas en el día a día y te darán un aspecto muy elegante donde quiera que vayas.

3. Sandalias altas con hebilla ancha y cintas de patente

Estas sandalias son super cómodas y de estilo muy sofisticado. Su diseño original contempla una cremallera frontal y una plataforma de 1 pulgada con correa y hebilla que bordea el tobillo.

En color negro te dará una elegancia especial a cada atuendo, pero también puedes encontrarlas en diversos colores para que combinen con tus diferentes looks del día.

Elaborado con tejido vegano 100% ecológico, estas sandalias son de tacón alto con hebilla y vendaje con tiras en el tobillo para mejor encaje en el pie.

Este hermoso calzado viene en varias presentaciones como negro, rosa y azul para que escojas el que más queda con tu look.

5. Sandalia con lazo y cierre de hebilla

Este es un modelo que da una silueta liviana con plantilla ligeramente acolchada y suela de plataforma que mantiene el equilibrio en el tacón.

Las plataformas viene con un hermoso lazo y correa con hebilla que le da un delicado toque de elegancia a tus pies.

