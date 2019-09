5 sets de boxers cómodos y frescos para hombre por menos de $20

Estos son los mejores boxers que puedes conseguir en Amazon a un buen precio...

Desde calzoncillos hasta boxers, en Amazon puedes conseguir un sinnúmero de ofertas y especiales. Entre las marcas más económicas que venden boxers de buena calidad en Amazon son Gildan, Amazon Essentials y Hanes. La mayoría de los boxers están confeccionados de algodón y poliéster para mayor comodidad y frescura.

Los boxers de la marca Gildan están confeccionados de 55% algodon y 45% poliester. El estilo es clásico y tienen en la cintura banda elástica. Estos bóxers son uno de los más vendidos en Amazon y tienen una puntuación de 4.2 estrellas. Desde $11.99 puedes obtener un paquete de 5 boxers de diferentes colores.

2. Hanes por $17.74

Los boxers Hanes son suaves y cómodos ya que están hechos de 100% algodón. De igual forma, en el área de la cintura tienen un elástico flexible para mayor comodidad. El paquete de Boxers Hanes tiene un costo de $17.74 y viene en diferentes tonalidades de azul.

Estos calzoncillo estilo boxer de Calvin Klein los puedes conseguir por $17.60. Los boxers son más ajustados, puestos que están confeccionados de 90 % poliéster y 10 % elastán. En la parte de la cintura los calzoncillos tienen un elástico con el logo de Calvin Klein. El paquete incluye tres calzoncillos de color negro o gris.

Fruit of the Loom es una marca muy reconocida en la industria de ropa interior por su calidad y buen precio. En Amazon puedes conseguir desde $9.99 paquetes de la marca Fruit of the Loom en diferentes colores y tamaños. Los boxers son de 100% algodón. Además, la tela de los calzoncillos ayudan a absorber la humedad y evitar los malos olores.

Los calzoncillos estilo boxer Champion son muy resistentes y cómodos, puesto que están confeccionados de 92% poliéster, 8% licra. La tela es absorbente y liviana para mayor comodidad. El paquete de dos unidades tiene un precio de $9.99, pero dependiendo del tamaño el precio puede variar.

