5 sets de cajas organizadoras para ahorrar espacio en tu closet

Todo espacio se ve mejor cuando está bien organizado.

Un cuarto desordenado puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando no disponemos de las herramientas adecuadas para poner cada cosa en su lugar. El desorden muchas veces nos distrae y nos impide descansar bien; por lo que mantener nuestra casa en orden, y en especial nuestra habitación, no solo es importante por motivos estéticos; también lo es por nuestro bienestar general. Es por ello que queremos recomendarte a continuación 5 sets de cajas organizadoras que te permitirán no solo despejar tu cuarto, sino también tu closet.

1. Simple Houseware: cajas organizadoras con asas

Simple Houseware cuenta con un set de cajas organizadoras hechas en tela con 2 cierre de cremalleras fuerte y los lados rígidos que ayudan a mantener su forma. Tus objetos resguardados estarán sin polvo y sin moho.

Es perfecta para guardar múltiples cosas como ropa de temporada, mantas, ropa de cama, juguetes, decoraciones navideñas, etc. Además se te hará fácil su transporte, gracias a sus dos asas y su material ligero que hacen que se mueva fácilmente.

2. MEÉLIFE: cajas organizadoras resistentes y durables

Las cajas organizadoras están hechas en tela de algodón y cartón. Sus medidas son 14.9″ x 10.6″ x 10.6″. Su diseño de manijas dobles permiten un fácil transporte.

Lo mejor de estas cajas es que las puedes apilar, lo que te permitirá aprovechar al máximo tu estante en el armario. Además también las puedes plegar para ahorrar espacio cuando no esté en uso.

3. StorageWorks: cajas organizadoras con tapa desmontable

StorageWorks cuenta con unas cajas hechas en tejido de poliéster cuya capacidad de almacenamiento es de 40 litros y se adaptan muy bien para interiores.

Tapa desmontable, uso apilable, manijas de cuerda y soporte de etiquetas son las ventajas que estás cajas tienen para darte. Ideales para que guardes objetos pequeños y grandes.

4. Sorbus: cajas organizadoras plegables

Las cajas organizadoras están hechas en polipropileno y cartón no tejido. Disponibles en varios colores. Mide aproximadamente 11″ x 11″ x 10.5″.

Su contenedor se pliega fácilmente y se ensambla en segundos. Son versátiles ya que puedes usarlas en la habitación de los niños, la sala de estar, el área de lavandería, el armario, la sala de almacenamiento, etc.

5. mDesign: cajas organizadoras con ventanilla transparente

mDesign ofrece cajas organizadoras hechas en tela sintética transpirable no tejida cuya abertura transparente te permite ver su contenido, además cada contenedor tiene un inserto reforzado que encaja en la base antes de usar para mayor soporte y estabilidad.

Es apilable y de fácil acceso, perfectas para guardar tus calcetines, zapatos, ropa deportiva, leggings, pantalones de yoga, suéteres, zapatos, bufandas, ropa fuera de temporada, etc.

