5 sets de plantas artificiales para darle un toque natural a tu hogar sin esforzarte

Decora tu hogar sin mucho esfuerzo ni dinero.

Cuando nuestro hogar pierde el estilo y se crea un ambiente muy monótono con el cual no nos sentimos identificados, es un problema del cual debemos tomar cartas en el asunto. Si tomaste la decisión en devolverle la magia y la chispa a tu hogar puedes optar por hacer un cambio de 180 grados en su decoración.

Decorar nuestro hogar es una actividad que conlleva mucha responsabilidad. También es algo que nos permite poner nuestra imaginación a volar y capturar nuestra esencia mediante objetos, tonalidades y muebles. Es vital lograr tener un espacio armonioso, organizado y bonito para sentirnos a gusto, ya que nuestro hogar es el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo y nos acobija para descansar después de un largo día.

Cada espacio cuenta y debemos de sacarle el máximo provecho. Un gran aliado para lograrlo es jugar con los colores y escoger un máximo de dos o tres tonalidades diferentes que se complemente. Puedes colocar un color neutro tus paredes y agregar contraste combinando los muebles, cortinas, y piezas decorativas para que se destaque. Transformará tu hogar y romperá con lo común y cuando llegue el momento de recibir a tus amigos y familiares en tu hogar quedarán impresionados.

Si deseamos darle vida, energía y conectarnos con la naturaleza constantemente puedes tomar como opción colocar unas plantas en el lugar donde desees. Sin embargo, hay lugares que no permiten que se coloquen tantas plantas como se quiere e incluso ninguna. Factores como el espacio, el tiempo que pasamos en casa, la luz y el resto de cuidados que exige una planta natural, influyen en nuestra decisión de incluir ese toque de naturaleza dentro de nuestro hogar. Una buena alternativa y muy económica son las plantas artificiales. Actualmente están en tendencia y juegan un papel protagónico en el mundo de la decoración de interiores y exteriores, porque destacan los rincones que pasan desapercibidos.

Son perfectas para darle vida, calidez y frescura a nuestros espacios y transmitir la alegría que nos brinda la naturaleza. No exigen luz solar por lo que pueden ser ubicadas en cualquier lugar, y tampoco deben ser regadas, por lo que evitan la humedad o estanques que traen insectos a nuestra casa. Solo exigen un mantenimiento mínimo y superficial para eliminar los rastros de polvo, como otros inmuebles del hogar. Se puede decir que no necesitan de nuestro cuidado, nos ahorrarán muchas preocupaciones y tiempo. También son estéticamente versátiles y pueden escogerse diseños conforme a la temporada, o por el contrario, mantener un estilo durante un largo tiempo sin el riesgo de que mueran. Diseñar tu hogar como ese edén natural ya no será un problema si se opta por plantas artificiales.

Existen una infinidad de modelos, tamaños y formas. Es por esto que hemos seleccionado para ti algunas opciones que te podrán encantar y brindarán un toque diferente a tu hogar.

1. Dos plantas colgantes de hiedra falsa

Esta es una pieza que mide aproximadamente 3,6 pies y es la composición de muchas plantas hechas de tela suave de diferentes tonalidades verdes, con alambre de hierro, con muchos tallos en su diseño y cubiertas de pegamento para mayor conservación.

La creatividad es importante a la hora de decorar. Es normal que la indecisión sobre el lugar donde colocar una planta aparezca cuando la tenemos en la mano, pero los pequeños detalles marcan la diferencia. El techo es perfecto para no entorpecer el espacio que tenemos para pasar diariamente. Además creará un ambiente más iluminado.

2. Maceta rectangular de madera gris

El material de este arreglo puede ser de plástico o madera en color gris claro. Es una opción perfecta para darle un toque rústico y variado a tu hogar o sencillamente hacer un regalo fácil de transportar. También sus colores neutros la hace ideal para utilizarlas en cualquier temporada del año.

Con la variedad de diseños de plantas existentes es difícil escoger una sola, pero este maceta permite tenerlas todas y agruparlas. Contiene plantas surtidas en una caja con un diseño sofisticado, ideal para ubicarla en balcones, ventanas, mesas, muros o simplemente pegarla de una pared.

3. Planta de seda Sansevieria

La forma de esta planta brinda un aspecto simple, minimalista y estilizado al hogar. Mide aproximadamente 35 centímetros y sus 28 hojas son de color verde oscuro a juego con una maceta de cemento negra.

La sansevieria o plantas de serpiente tienen un estilo fuerte por sus hojas largas y puntiagudas. Fácilmente transformará cualquier habitación y la hará ver más moderna. Pueden ser colocadas en casa o en una oficina combinando armoniosamente con un aspecto formal si es el que se desea transmitir.

4. Arbusto de ficus artificial

Esta es una un arbusto que contiene muchas hojas y visualmente brindará un aspecto más natural a tu hogar. Es una pieza decorativa muy campestre, con su cesta de sauce de patrones repetidos la harán destacarse en cualquier zona que la coloques.

Si lo que se busca es resaltar la presencia de la naturaleza y dar un toque lleno de vida, este arbusto es el ideal para conseguirlo. Mide casi un pie de alto por lo que será imposible no notarlo en un balcón, una terraza o una esquina en el interior de la casa, que son lugares perfectos para colocar esta planta.

5. Juego de 3 mini arbustos para un toque sencillo

Este set de diferentes arbustos viene con tres macetas grises de cemento y con hojas de colores verdes en su tonalidades. Las plantas pequeñas no dejan de ser buena opción para dar un toque más estético.

El aspecto minimalista de este set brinda una perspectiva variada y versátil. También puedes separarla y colocarla en la posición que más te guste: puede ser en triángulo, en línea recta o sin orden alguno. Incluso pueden estar en lugares distintos, son tres puntos verdes, fáciles de manejar y sencillos de ubicar.

